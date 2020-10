Dans un billet de blog publié le 27 octobre 2020, Ubisoft a annoncé que sa saga de jeux vidéo culte, Assassin’s Creed, serait adaptée en série sur Netflix.

L’une des franchises les plus populaires au monde

« Une toute nouvelle série d’Assassin’s Creed en live-action arrive sur Netflix. L’accord comprend plusieurs séries différentes, dont la première sera une épopée live-action tandis que les autres seront des adaptations en animation et en anime », explique l’éditeur de jeux vidéo français. Pour l’instant, la série en live-action n’en est qu’à ses débuts, Netflix étant encore à la recherche d’un réalisateur. Les producteurs ont toutefois été nommés ; il s’agit de Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft Film & Television.

Si l’on ignore encore à quelle époque se situera la série, une chose sûre : il y a du choix. Assassin’s Creed est en effet l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires au monde, et elle a exploré de très nombreuses périodes historiques, allant de la Grèce antique à la Révolution française. Le prochain titre, Assassin’s Creed Valhalla, sortira d’ailleurs au mois de novembre et s’intéressera à l’époque des Vikings.

« À partir de ses mondes historiques à couper le souffle et de son attrait massif comme l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, nous nous sommes engagés à élaborer avec soin un divertissement épique et palpitant basé sur cette propriété intellectuelle distincte et à offrir une plongée plus profonde pour les fans et nos abonnés du monde entier », s’est enthousiasmé Peter Friedlander, vice-président des séries originales de Netflix.

Surfer sur le succès de The Witcher

Ce n’est pas la première fois que le service de streaming le plus populaire au monde adapte un jeu vidéo. The Witcher, dont la première saison est sortie fin 2019, est tirée de la série de jeux vidéo du même nom développée par le studio polonais CD Projekt Red. On peut d’ailleurs comprendre pourquoi Netflix a voulu tenter l’aventure à nouveau : The Witcher est devenue la série la plus visionnée de tous les temps sur la plateforme.

Assassin’s Creed a déjà été adapté en live-action au cinéma en 2016. Mené par Michael Fassbender, le film avait toutefois déçu les fans avec un très faible score de 18% sur le tomatometer du site référence Rotten Tomatoes.