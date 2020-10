Timing parfait ? Alors que les mesures de reconfinement se font de plus en plus nombreuses à l’échelle européenne et mondiale, et tandis que la France semble elle aussi s’orienter vers cette solution pour endiguer la recrudescence de cas COVID-19, la plateforme de vidéos en streaming Vimeo annonce le lancement de son propre service de chat vidéo. Baptisé Vimeo Record et destiné au monde de l’entreprise, ce dernier vise les échanges video en groupe sans s’installer tout à fait sur le même marché que Teams ou encore Zoom, qui a largement profité du premier confinement pour s’installer parmi les applications de visioconférence les plus populaires. Certaines fonctionnalités de Vimeo Record le rapproche plutôt de ce que la plateforme Loom propose déjà, avec des échanges vidéos indirects entre collègues et collaborateurs.

L’outil idéal pour le télétravail ?

« Il y a toute une série de communications professionnelles qui nécessitent une messagerie asynchrone », a notamment estimé Anjali Sud, CEO de Vimeo, estimant qu’un message vidéo est parfois préférable à « programmer un autre appel, écrire un long e-mail ou ouvrir un fil de discussion dans Slack ».

Autrefois concurrent de YouTube, Vimeo a entamé un virage plutôt réussi vers le monde de l’entreprise en 2017. La forme souhaite désormais étendre sa stratégie pour proposer des solutions dans le domaine de la vidéo au sens large. Les échanges vidéos s’inscrivent dans cette volonté. « Nous voulons vraiment être la seule solution de vidéo d’entreprise pour les entreprises modernes », a ajouté Anjali Sud. « De plus en plus d’équipes sont décentralisées, et elles ont besoin de moyens pour communiquer », note-t-il.

En parallèle, rapporte TechCrunch, Vimeo a créé une extension Google Chrome permettant aux utilisateurs d’enregistrer facilement leur écran et leur visage, pour partager l’ensemble avec des commentaires. Il est par ailleurs possible d’organiser ces enregistrements dans des dossiers avec différents niveaux de permission pour restreindre leur accès à certains employés ou collègues seulement. Des notifications sont aussi de la partie lorsque quelqu’un regarde ces extraits. D’après Vimeo 400 entreprises testent dès à présent la bêta de cette fonctionnalité.