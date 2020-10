Pour gérer un ou plusieurs clients au quotidien, il faut passer par toute une panoplie d’outils pour gérer la facturation, le suivi commercial ou encore les différentes étapes du tunnel de vente. Pour être plus productif et gagner du temps, utiliser un outil tout-en-un est une bonne solution pour gérer toutes les étapes du lead au paiement.

ClientJoy est une plateforme de gestion des clients qui réunit au même endroit toutes les étapes du parcours client, du simple lead, au devis, en passant par le contrat, les factures, pour finir avec le paiement ! Un outil pratique pour les agences et les freelances qui souhaitent gérer leurs clients facilement.

Un suivi des leads simplifiés via ClientJoy

ClientJoy offre dès la page d’accueil un tableau de bord complet permettant de voir des statistiques sur les devis, leads, factures et les étapes de ces derniers. Sur la gauche, un menu propose d’accéder au 7 modules offerts par l’outil à savoir : le tableau de bord, leads, clients, devis, factures et les items (qui correspondent aux missions facturées).

La partie Leads permet de gérer tout le pipeline de vente. Ce dernier peut être organisé en liste ou bien avec une vue Kanban, avec des étapes personnalisées. Les leads peuvent être ajoutés via un fichier .CVS ou à la main. Toutes les informations sur un lead/client vont être sauvegardées, avec des notes, des fichiers ou encore des rappels. Tout le nécessaire pour avoir en un clic les informations essentielles.

Des processus rapides et tous en ligne !

ClientJoy offre également un portail pour les clients. Ces derniers peuvent ainsi se connecter et suivre les avancements, obtenir les factures, ou encore envoyer des documents. Ce portail peut également servir à réaliser les paiements.

La plateforme offre un outil simple pour créer facilement un devis. Il faut pour cela sélectionner un client et ClientJoy propose un devis à personnaliser, grâce à divers templates. Le devis peut être envoyé par email, le client sera notifié directement et pourra accepter ou rejeter ce dernier directement en ligne, et le signer. Les devis apparaissent avec une vue Kanba et sont organisés par statut.

ClientJoy permet également de créer des factures uniques ou récurrentes très simplement. ClientJoy est une plateforme personnalisable à laquelle il est possible d’ajouter un logo, choisir la monnaie, ajouter des rôles sur l’outil etc.

ClientJoy est un outil payant proposé à vie et en promotion. L’offre Single à 49 dollars au lieu de 660 dollars permet d’obtenir 5 comptes utilisateurs et de travailler en marque blanche sur 3 espaces de travail, comprenant 5 utilisateurs chacun. Il y à également une offre à 98 dollars et une autre à 147 dollars, offrant plus de comptes utilisateurs et d’espaces de travail en marque blanche.

