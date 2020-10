Dans une stratégie marketing, la vidéo a son importance ! Que ce soit via les lives ou bien des vidéos postées sur diverses plateformes comme YouTube, Facebook, Vimeo etc… L’un des KPIs importants avec la vidéo est probablement les vues d’une vidéo ! Distribuer une vidéo sur plusieurs plateformes demandent du temps et parfois un certain investissement financier.

Videolinq est un outil de streaming video qui permet de diffuser des vidéos sur plus de 25 plateformes différentes en simultané, parmi lesquelles Facebook, Twitter, Ywitch, YouTube, et bien d’autres. Videolinq offre également des options de monétisation vidéo et la possibilité de programmer les flux vidéo. Un outil pratique pour les agences marketing ou les influenceurs qui cherchent à atteindre un public plus large, avec des flux simultanés en direct.

Diffuser des lives, à n’importe quel moment de la journée

Dans un premier temps, il faut créer une chaîne (ou plusieurs) pour cela, il faut avoir une destination (Facebook, YouTube…) et choisir la source de la vidéo.

La source peut être une webcam, un encodeur RTMP, un lien… Une fois la configuration sauvegarder et en fonction de la source, diverses manipulations sont à faire. À partir de là, il est possible de diffuser la vidéo en question sur n’importe quelle plateforme. Il est ensuite possible de créer plusieurs players afin d’intégrer la vidéo à divers endroits.

Pour créer un player, il faut nommer ce dernier, indiquer s’il s’agit d’un live ou d’une vidéo enregistrée, et copier le lien de la vidéo. Le player peut être personnalisé et le stream monétisé en utilisant le module gratuit de Videolinq. Il faut ensuite générer le code du player et l’ajouter sur un site, un blog, une landing page… Le player et ses paramètres peuvent être modifiés à tout moment.

Un sous-titrage automatique des lives pour les rendre plus accessibles

Videolinq permet de programmer facilement les vidéos. Ces dernières peuvent être programmés à des moments précis, comme par exemple la diffusion d’un live samedi 31 octobre à 14h. Il est ainsi possible de programmer des lives, préenregistrés ou de programmer la diffusion d’un live « réel ». L’outil prend également en charge le sous-titrage en temps réel des lives.

Après la diffusion du live, Videolinq offre des statistiques pour analyser les performances et suivre l’engagement sur toutes les plateforems.

Videolinq est un outil payant, proposé en promotion sur Appsumo. 3 offres sont mises en avant, avec un accès à vie à l’outil.

L’offre Single par exemple, affichée à 59 dollars au lieu de 1200 dollars permet de publier des vidéos sur toutes les plateformes accessibles, bénéficier de 10 chaînes live ou encore profiter d’un CDN de 100 GB. Deux autres offres à respectivement 118 et 177 dollars sont également proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.