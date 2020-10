Dans ce nouvel épisode de Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital, nous partons à la rencontre de Nicolas Reboud, fondateur et CEO de Shine. Cette jeune néo-banque française fait la une des journaux depuis quelques années. Après plusieurs levées de fonds, la startup française a finalement été rachetée par la Société Générale il y a quelques mois. Une acquisition qui doit permettre à Shine de poursuivre son développement avec des moyens renforcés. Cette belle histoire continue, notamment aux côtés de Mastercard. Avec son dispositif d’accompagnement, Mastercard permet à Shine de bénéficier d’un accompagnement privilégié.

Shine, compagnon des indépendants

Shine est parti du constat suivant : les professionnels ont besoin d’être accompagnés quand ils créent leur activité, notamment dans les démarches administratives et la création de leur compte bancaire. Ils ont besoin qu’on leur simplifie la vie.

“Nous nous sommes aperçus que les créateurs d’entreprise n’étaient pas toujours très satisfaits de leur compte bancaire professionnel. Ils trouvaient ça cher, peu pratique, les interfaces étaient moins belles et moins intuitives. Nous nous sommes dits : faisons aussi la partie banque et construisons ce compte pro en ligne” souligne Nicolas Reboud.

Au-delà des services bancaires, Shine se concentre sur l’accompagnement des professionnels. C’est d’une certaine manière la valeur ajoutée de cette néo-banque. Grâce à Shine, les indépendants peuvent par exemple créer leur activité, créer leur statut de micro-entrepreneur et gérer tout un tas de démarches administratives dont notamment la facturation.

Une collaboration essentielle avec Mastercard

Aujourd’hui l’entreprise est boostée par le dispositif d’accompagnement Mastercard. Avant tout, Nicolas tient à préciser que : “les cartes bancaires Shine sont éditées par Mastercard et c’est grâce à cette technologie que nos cartes peuvent être acceptées dans un très grand nombre de points de vente dans le monde”.

Shine et Mastercard ont travaillé main dans la main, notamment dans le lancement de son offre premium. Mastercard propose des assurances très spécifiques, notamment une garantie hospitalisation, une garantie des biens achetés avec une carte bancaire Shine. D’autres projets en commun ont été menés, c’est le cas de la création d’une bourse de 60 000 euros offerte à des personnes voulant se lancer dans un projet qui avait un impact social et environnemental.

Pour Nicolas Reboud : “le milieu de la fintech permet de profiter de technologies et d’infrastructures existantes, mais il est évident que l’accompagnement d’une société comme Mastercard nous permet de lancer des services comme nous le faisons aujourd’hui”.