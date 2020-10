Avec plusieurs mois de retard, Microsoft se décide enfin à proposer le support du clavier et de la souris aux utilisateurs des applications de la suite Office sur iPad. Ces périphériques sont supportés par iPadOS (la mouture d’iOS pensée pour les iPad) depuis le printemps dernier, à la suite d’une simple mise à jour logicielle, note Engadget. Cette fonction permet d’utiliser son iPad comme un petit ordinateur, elle devrait rendre les applications Office plus agréables à utiliser qu’avec les seules commandes tactiles, en proposant une expérience approchant ce que l’on trouve sur Mac.

Un déploiement progressif évoqué par Microsoft

Comme le rapporte 9to5Mac, Microsoft fait mention d’un déploiement par phases. Dans un premier temps, la prise en charge du clavier et de la souris par la suite Office ne sera en effet valable que sur Word, Excel et PowerPoint. Le déploiement d’une mise à jour permettant de débloquer ce support est en cours pour ces trois applications, mais se fait de manière progressive. Il est donc tout à fait possible que vous n’y ayez pas encore accès. L’ensemble des utilisateurs devrait néanmoins pouvoir en profiter d’ici une à deux semaines.

Microsoft précise pour le reste que la mise à jour en question apportera par la même occasion un nouvel écran d’accueil pour les applications concernées, avec des menus taillés sur le modèle du Fluent Design utilisé par Microsoft sur l’ensemble de ses plateformes et services. La firme indique par ailleurs travailler au déploiement prochain d’une « prise en charge de plusieurs documents dans Excel, de puissants menus contextuels et de fichiers hors ligne pour les fichiers dans le cloud ».

Pour rappel, les claviers sont vendus séparément des différents modèles d’iPad disponibles. Apple propose depuis quelques mois son Magic Keyboard avec trackpad. Surtout pensé pour l’iPad Pro 2020, ce dernier se monnaye à un tarif de (salé) de 339 euros en France. Heureusement, des solutions plus abordables existent, notamment chez Logitech pour un prix avoisinant cette fois les 150 euros.