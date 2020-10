Si vous êtes amoureux de LEGO et de jeux vidéo, alors ce lancement est fait pour vous. La marque de jouets danoise s’est associée à Unity pour vous permettre de créer un « micro-jeu » en 3D sans avoir besoin de coder.

Créez un micro-jeu

Vous connaissez sûrement LEGO, mais ce n’est peut-être pas le cas de Unity. Il s’agit d’un moteur de jeu multiplateformes créé en 2005 par Unity Technologies, et il est l’un des plus répandus dans l’industrie du jeu vidéo. Des titres comme Among Us, Pokémon Go, Ori and the blind Forest ou encore Super Mario Run l’utilisent.

Désormais, n’importe qui va pouvoir exploiter le moteur pour créer son propre jeu LEGO, dans lequel il faut assembler des briques virtuelles pour créer un monde personnalisé. Une petite figurine s’y déplace et doit éviter les obstacles et ennemis qui s’immiscent sur son chemin. Le tout est réalisable sans savoir coder car des briques possèdent des actions de jeux pré-intégrées.

Unity explique que le jeu peut être mis au point en moins d’une heure. Vous pouvez utiliser le Creative Mods pour construire des ennemis, personnaliser les menus ou encore modifier votre figurine en la déguisant en aventurier, pizzaïolo ou pirate. Il est en outre possible d’ajouter des thèmes à votre microjeu, comme Space Cadet, Danger Zone ou encore Knight’s Kingdom, en le partageant sur les réseaux sociaux, en le mettant à jour ou en assistant à une game jam (une partie est prévue pour le 19 novembre 2020).

Une moyen idéal pour Unity de faire sa promotion

Vous l’aurez compris, la création de ce jeu est destinée à tout le monde : il suffit simplement de visionner un tutoriel de Unity pour débuter son développement. Pour le moteur, ce partenariat avec LEGO est l’occasion rêvée de se faire connaître par les amateurs mais également d’attirer de nouveaux développeurs de jeux vidéo. L’entreprise explique dans son communiqué :

« Nous pensons que le monde est meilleur quand il abrite plus de créateurs. Cette mission exige de rendre le développement de jeux plus accessible et de réduire les obstacles pour les nouveaux utilisateurs. C’est également la raison pour laquelle nous avons créé la série de micro-jeux Unity – pour les aider à débuter leur création avec succès dans Unity et, par la même occasion, à s’amuser en modulant au sein d’une communauté d’utilisateurs qui réalisent tous leurs premiers jeux ».

Ce n’est pas la première fois que LEGO établit un partenariat aussi étonnant. La firme danoise a en effet lancé une ligne de vêtement uniquement disponible sur Snapchat, permis de construire une batmobile avec son smartphone, et même offert des histoires interactives aux plus petits en s’unissant avec Alexa d’Amazon.