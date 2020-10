Alors que l’Union européenne (UE) s’apprête à adopter de nouvelles mesures pour réguler les géants de la tech, ces derniers demandent à être mieux protégés pour modérer le contenu présent sur leurs plateformes plus efficacement, rapporte Bloomberg.

L’organisation EDiMA, qui représente notamment Facebook, Google et ByteDance, la maison-mère de TikTok, vient de lancer un appel auprès des régulateurs de l’UE. Elle leur demande de meilleures protections pour les entreprises technologiques concernant la modération des contenus. Actuellement, la législation européenne garantit une immunité aux plateformes pour le contenu qui y est posté, mis à part dans le cas où elles ont une réelle connaissance de ce dernier, lorsqu’un utilisateur signale une publication par exemple. Une fois au courant, les plateformes sont obligées d’agir ou risquent une sanction.

C’est ici que la position des géants du Web se complique. Ils estiment en effet qu’en détectant du contenu haineux à l’aide d’algorithmes ou d’autres systèmes basés sur la technologie, ils seront considérés comme responsables de leur présence sur la plateforme par l’UE et risqueront alors des sanctions. Ils redoutent par ailleurs d’entraver la liberté d’expressions de internautes : « Nous voulons que les utilisateurs disposent d’un moyen efficace pour obtenir une explication sur les raisons du retrait de leur contenu et qu’ils puissent facilement faire appel de ce retrait », explique EDiMA.

There has been much talk of a ‘Good Samaritan’ principle in the #DigitalServicesAct, however, we are calling for the introduction of a new legal safeguard based on European law and European values. 🇪🇺 pic.twitter.com/JT7SdsPJq2

— EDiMA (@EDiMA_EU) October 26, 2020