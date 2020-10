On ne va pas revenir sur cette année, sur ce qu’elle a de si particulier et ses incidences sur les entreprises et les professionnels, dont ceux qui exercent sur les réseaux sociaux. Beaucoup voudraient la laisser derrière eux, vœu pieux, le ruissellement des événements sanitaires, sociaux et politiques ont transformé les réseaux sociaux et la manière de les aborder côté entreprise.

C’est donc peut être le bon moment pour les professionnels des réseaux sociaux, alors que la charnière entre 2020 et 2021 arrive, de prendre du recul pour mieux se projeter sur l’année prochaine et sur ces tendances incontournables à appréhender et à intégrer dans sa future stratégie social media.

C’est tout le propos du récent rapport de Talkwalker sur les tendances des réseaux sociaux en 2021 édité avec HubSpot et construit avec 70 experts du monde entier, à cheval entre analyses de fond et actions concrètes activables à mettre en place côté des entreprises. Pour décrypter les résultats, Talkwalker invite Claire Boudet, directrice Conseil chez OpinionWay a échanger autour des grandes tendances qui émergent lors d’un webinar le mardi 27 octobre à 15h.

10 tendances social media analysées et des conseils pratiques pour l’année 2021

Dense, le rapport sur les tendances des réseaux sociaux pour l’année 2021 fait la part belle aux évolutions en cours, à l’exemple des contenus générés par les utilisateurs qui mutent vers le remixing, aux micro-tendances des memes ou encore à la dynamique du marketing de la nostalgie. Incontournable, l’impact de la Covid-19 est également démêlé pour faire émerger quatre principes clés.

L’objectif de ce webinar est de pouvoir échanger sur ces grands sujets en bénéficiant du regard acéré d’OpinionWay, pour livrer le maximum d’insights aux professionnels du marketing et de la communication sur les réseaux sociaux

Au programme de ce webinar gratuit et interactif de 45 minutes qui se déroulera le 27 octobre à 15h :