Il y a une semaine, Facebook a expressément demandé l’arrêt de l’Ad Observatory, un projet de recherche mené par l’université de New-York (NYU) qui recueille les données du réseau social en matière de ciblage de publicités politiques, sans en avoir la permission. Une information rapportée par le Wall Street Journal, à seulement une dizaine de jours de l’élection présidentielle américaine.

L’Ad Observatory (« Observatoire des publicités » en français) est né le mois dernier, de l’initiative de l’école d’ingénieurs de l’université de New-York. Dans le cadre de ce projet de recherche, ce sont plus de 6 500 volontaires qui utilisent une extension de navigateur (l’Ad Observer) spécialement conçue pour collecter des données sur les publicités politiques diffusées sur Facebook.

Selon les chercheurs à l’origine de cette étude, l’objectif est de donner aux journalistes et aux décideurs politiques, la possibilité de rechercher des publicités politiques par État pour voir quelles publicités sont ciblées sur des publics spécifiques, mais aussi d’offrir plus de transparence sur le financement de ces mêmes publicités.

Sur le site du projet, on peut lire : « Les campagnes politiques dépensent beaucoup d’argent pour atteindre les électeurs sur Facebook. Disent-ils la vérité ? Disent-ils des choses différentes à des personnes différentes ? Aidez-nous à les responsabiliser en installant le plugin de notre navigateur, qui nous envoie les publicités que vous voyez sur Facebook ».

Au total, le projet de la NYU aurait déjà recueilli les données de ciblage de plus de 200 000 publicités.

De son côté, Facebook ne voit pas ce projet d’un bon oeil. Le réseau social estime notamment que l’Ad Observatory enfreint son règlement en collectant les données des utilisateurs de la plateforme sans en avoir la permission. Ainsi, le groupe de Mark Zuckerberg a envoyé une lettre à Laura Edelson, étudiante en thèse et chercheuse au NYU Ad Observatory, afin de demander le retrait de l’extension Ad Observer : « Il y a une semaine, Facebook m’a envoyé une lettre pour demander de retirer [l’extension] AdObserver et de supprimer nos données. Le public a le droit de savoir comment les publicités publicitaires sont ciblées, donc nous ne nous soumettrons pas à cette requête », explique-t-elle dans un tweet.

A week ago, Facebook sent me a C&D asking us to take down AdObserver and delete our data. The public has a right to know how political ads are targeted, so we will not be complying with this request. Please consider installing https://t.co/b36aJApAfR

— Laura Edelson (@LauraEdelson2) October 23, 2020