Pokemon Go a annoncé, le 20 octobre dernier, l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de jeu majeure pour les dresseurs du monde entier. Elle consiste en des tâches de cartographie AR, disposées à certains PokéStops qui présenteront un design spécial. Concrètement, cela signifie vous aurez pour mission de scanner certains éléments du monde réel afin d’obtenir des récompenses.

Une nouvelle fonctionnalité qui encourage l’exploration du monde réel

Désormais, lorsque vous vous rendrez à certains PokéStops depuis votre jeu Pokemon Go, vous verrez de nouvelles tâches apparaître. Celles-ci comptent comme des tâches quotidiennes d’Étude de terrain et vous demanderont d’effectuer une action soit dans le PokéStop auquel vous vous trouvez, soit dans un autre situé à proximité, dans un certain rayon autour de vous. Pour terminer votre mission, vous devrez vous servir de l’écran du scan RA pour numériser l’élément du monde réel qui vous sera indiqué, une tâche qui prendra 20 à 30 secondes de votre temps. Une fois votre objectif accompli, vous obtiendrez une récompense.

Notons néanmoins que tous les dresseurs n’auront pas accès à cette nouvelle fonctionnalité de jeu. Pour pouvoir effectuer des tâches de cartographie, vous devrez, en effet, être minimum au niveau 20. De plus, Niantic précise que « cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour les comptes Niantic Kids à son lancement ». Le studio promet toutefois que la situation est amenée à évoluer, et que les parents pourront très bientôt activer cette fonctionnalité de jeu sur le compte de leurs enfants.

Évidemment, cette nouvelle fonctionnalité a pour objectif de pousser les joueurs à explorer encore davantage le monde qui les entoure. Une bonne nouvelle pour le tourisme puisque, rappelons-le, Pokemon Go a généré 249 millions de dollars dans le secteur en 2019.

Pokemon Go continue d’exploiter la réalité augmentée

Depuis le début, la réalité augmentée est au coeur de l’expérience Pokemon Go, et Niantic compte en profiter jusqu’au bout. En effet, le studio n’a de cesse de pousser l’utilisation de cette technologie sur son oeuvre vidéoludique ; au mois de mai 2020 déjà, le jeu avait droit à une amélioration de sa réalité augmentée pour créer une expérience encore plus réaliste, permettant notamment aux Pokémon de disparaître derrière des objets de la vie réelle. Avec l’arrivée de ces nouvelles missions de cartographie, Niantic prouve qu’il a encore de la ressource pour proposer des expériences basées sur l’AR toujours plus ludiques à ses utilisateurs.