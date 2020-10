Un an après avoir quitté Apple, le designer Jony Ive rejoint les équipes d’Airbnb. Si cela peut paraître surprenant, le PDG de l’entreprise assure qu’ils sont amis depuis très longtemps et ont même fait leurs études ensemble.

Un partenariat sur plusieurs années

Jony Ive est un pilier de la Silicon Valley. Recruté en 1992 par Apple, le Britannique est considéré comme le « partenaire spirituel » de Steve Jobs. Il est notamment à l’origine du design de plusieurs générations d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’Apple Watch. En 2019, le Britannique a toutefois décidé de quitter le navire et de se lancer dans l’entreprenariat en formant sa propre société baptisée LoveFrom. Cette dernière continue néanmoins de collaborer avec la marque à la pomme, et il semblerait bel et bien que Jony Ive ait décroché un nouveau partenariat. Dans un billet de blog, Brian Chesky, PDG d’Airbnb, a annoncé la nouvelle :

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que Jony et ses partenaires de LoveFrom vont s’engager dans une collaboration spéciale avec moi et l’équipe d’Airbnb. Nous avons pris la décision de travailler ensemble dans le cadre d’une relation pluriannuelle pour concevoir la prochaine génération de produits et de services Airbnb. Jony nous aidera également à poursuivre le développement de notre équipe de conception interne, qu’il considère comme l’une des meilleures au monde. Je sais qu’il est particulièrement enthousiaste à l’idée d’une relation qui évoluera pour devenir une collaboration approfondie avec notre équipe de création ».

Une bouffée d’air frais

Airbnb mise en effet très gros sur son design afin de se différencier de ses concurrents. Disposant de sa propre police et mettant en avant la refonte de son application mobile, Airbnb possède également le projet Backyard, visant à confectionner des maisons et à réfléchir à de nouvelles manières de construire, domaine dans lequel l’expertise de Jony Ive pourrait être très utile.

Ce n’est pas la première fois qu’un ancien d’Apple file chez Airbnb. Miklu Silvanto, qui était dans l’équipe de Jony Ive lors de son passage chez la firme de Cupertino, a été chef du groupe de développement de produits expérimentaux Samara chez Airbnb jusqu’au mois d’avril 2020.

On ignore encore le montant de ce nouveau partenariat, mais une chose est sûre : Airbnb, à l’instar de l’industrie du voyage et du tourisme, a vécu une année particulièrement difficile et l’entreprise a dû se séparer d’un quart de ses salariés. Nul doute que la créativité de Jony Ive saura lui redonner une bouffée d’air frais.