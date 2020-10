Si Donald Trump n’a, pendant un temps, pas été le bienvenu sur Twitch, cela n’est pas le cas de toutes les personnalités politiques américaines. En effet, c’est même l’une d’entre elles qui a battu récemment un record de vues sur le réseau social. Alexandria Ocasio-Cortez a ainsi été regardée par 700 000 personne lors de sa partie du jeu Among Us disputée avec d’autres personnes, dont sa collègue démocrate Ilhan Omar.

Les jeux vidéos pour inciter à voter ?

Among Us est un jeu devenu apprécié de beaucoup, et cela est notamment dû au confinement aux États-Unis. Concrètement, le jeu veut que les joueurs forment un équipage de vaisseau spatial, et tous ont des missions à accomplir. Parmi les joueurs figure au moins un imposteur, chargé de tuer tous les autres membres de la partie, un à un, sans être repéré. C’est donc à ce jeu que la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a joué, rassemblant pas moins de 700 000 spectateurs via Twitch.

Cette audience est en fait un record pour Twitch. Pas moins de 440 000 personnes étaient en direct sur la diffusion de la démocrate elle-même, tandis qu’environ 200 000 personnes ont suivi la partie de jeu depuis les autres chaînes des participants.

À l’approche du 3 novembre, date des élections américaines, cette partie de jeu avait évidement un but : rassembler et d’appeler au vote des spectateurs. Alexandria Ocasio-Cortez n’a d’ailleurs pas manqué de transmettre le message aux spectateurs présents sur Twitch, « Nous sommes ici pour voter bleu. Nous avons la possibilité de voter pour éliminer Trump de son bureau, de voter pour le duo Biden-Kamala. Faisons en sorte de changer ce pays ». Voilà qui est donc clair !

Twitch, un outil politique ?

Twitch est un réseau social apprécié des streamers, la plateforme permet de diffuser des vidéos en direct et d’interagir avec les internautes. Le réseau social semble plutôt apprécié par les personnalités politiques, dont Donald Trump qui partage certains évènements lui aussi sur la plateforme.

Pour Alexandria Ocasio-Cortez, en tout cas, même si ce jeu était divertissant, Twitch semble être un véritable outil de communication politique. L’américaine a profité de quelques minutes, sur plus de trois heures de jeu, pour appeler à la mobilisation des électeurs pour les prochaines élections présidentielles américaines.