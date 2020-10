Pour créer une publicité ou illustrer un site, il est essentiel d’avoir des images « parfaites ». Pour cela et comme un grand nombre de personnes, tout le monde se rend sur des bibliothèques d’images. Problème, malgré le nombre de possibilités, bien souvent, les mêmes images sont choisies/utilisées. Il est donc important de trouver des images uniques.

FreshStock est une solution à ce problème. FreshStock offre une bibliothèque composée de plus de 25 000 de vecteurs et de templates. La diversité est un élément essentiel de l’outil par ailleurs, afin de refléter la réalité du monde. FreshStock est l’outil idéal pour les créateurs de contenu et les marketeurs qui veulent obtenir des visuels uniques. L’outil est une alternative à Shutterstock, Adobe Stock et à un grand nombre de bibliothèques d’images.



Des assets créés dans un soucis de diversité

Une fois sur l’outil, plusieurs options sont disponibles. Rechercher des assets directement via la barre de recherche, ou bien explorer les assets proposés par thèmes, comme par exemple : sport, animaux, nature, personnes, social media ou encore trouver les assets les plus récents ou encore rechercher par type d’assets à savoir : icônes, menus, arrière-plans…

Les assets présents dans chaque catégorie peuvent être triés par popularité ou bien date d’ajout, afin d’obtenir les plus récents ou encore par type d’assets (les templates pouvant être édités ou bien les vecteurs). Une fois le bon visuel trouvé, il est possible de l’ajouter à une collection ou de le télécharger au format jpg, png ou eps.

Les collections sont un peu comme des tableaux Pinterest, dans lesquelles il est possible de sauvegarder des visuels pertinents par thématique. Le nombre de collection est illimité et elles peuvent être partagées à d’autres personnes. L’onglet Téléchargements permet de retrouver tous les assets téléchargés, chaque mois.

Grâce à Appsumo, il est possible d’accéder à vie à FreshStock pour 69 dollars seulement au lieu de 492 dollars. À ce prix, le nombre de téléchargements par mois est illimité et un accès à l’ensemble de la bibliothèque de FreshStock est fourni.

