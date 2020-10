Zalando vient de s’offrir Fision, une startup spécialisée dans les scanners sur smartphones et les cabines d’essayage virtuelles. Grâce à cette nouvelle acquisition, le groupe allemand dédié à la vente en ligne s’ouvre de nouvelles opportunités pour offrir à ses clients un parcours client plus complet et une expérience d’achat améliorée.

Un outil intéressant pour la branche e-commerce

Alors que l’e-Commerce explose, les acteurs de la vente en ligne cherchent des moyens toujours plus innovants d’améliorer leur expérience client. Zalando semble avoir trouvé une piste intéressante à travers le startup Fision. Grâce à la technologie développée par celle-ci, le site de vente de vêtements en ligne allemand pourra bientôt offrir à ses clients un système de cabines d’essayage virtuelles.

Concrètement, Fision a mis au point une application grâce à laquelle il est possible de « scanner » son corps à partir de plusieurs photos prises sous différents angles. Ainsi, l’app est en mesure de reproduire le plus fidèlement possible la morphologie du client et permet, à partir de celle-ci, l’essayage de vêtements directement en ligne. Parallèlement, Fision permettra la recommandation de taille de vêtements à l’utilisateur. De quoi éviter à ce dernier de commander plusieurs tailles ou de recevoir un modèle trop grand, ou trop petit.

Non seulement cette technologie permettra d’améliorer nettement le parcours d’achat et l’expérience client, mais prend également une dimension écologique. En recommandant les tailles les plus adaptées à chaque client, les risques de retours sont grandement réduits, ce qui réduit in fine la pollution due aux transports de ces marchandises.

Un nouvel outil bientôt déployé par Zalando

Grâce au rachat de Fision, Zalando devrait prochainement proposer les services de l’application directement sur son site. Jusqu’alors, le vendeur se basait principalement sur les expériences de ses clients, leurs achats ainsi que leurs retours, pour leur apporter des recommandations de produits.

Notons que le concept de Fision n’est pas sans rappeler la solution proposée par Asos, « See My Fit ». Il s’agit d’une aide en réalité augmentée qui permet de choisir des silhouettes proches de sa morphologie et de voir plus concrètement comment taille une pièce. Au-delà des plateformes de ventes en ligne, certaines plateformes sociales se sont aussi tournées vers l’essayage virtuel. C’est notamment le cas de Pinterest avec sa fonctionnalité en réalité augmentée permettant d’essayer des rouges à lèvres, ou encore de YouTube avec AR Beauty Try-On.