Au mois de juin 2020, la Commission européenne annonçait que la majorité des applications de traçage nationales à la Covid-19 allaient pouvoir fonctionner au-delà de leurs frontières et sur l’ensemble du territoire européen. Chose promise, chose due : l’Italie, l’Allemagne et l’Irlande ont commencé à tester l’interopérablité de leurs apps, apprend-on dans un communiqué de presse.

Puisque le coronavirus ne s’arrête pas aux frontières, plusieurs pays de l’Union européenne ont consenti à rendre leurs applications de traçage nationales à la Covid-19 compatibles entre elles. Une initiative judicieuse, qui a commencé dès ce lundi 19 octobre 2020 par l’interopérabilité entre les applications irlandaises, allemandes et italiennes. À elles seules, ces trois apps cumulent 30 millions d’utilisateurs, soit 2/3 des téléchargements réalisés au sein du territoire de l’Union européenne.

The virus does not stop at borders.

To exploit the full potential of tracing apps, we have set up an EU-wide system to make national coronavirus apps interact with each other.

Today the system goes live with the corona apps of 🇩🇪 🇮🇪 🇮🇹.#StrongerTogether #StaySafeEU pic.twitter.com/caHo4tvSJr

