Snapchat rattrape enfin son retard : les possesseurs d’iPhone peuvent maintenant ajouter des morceaux sur leurs snaps. Pour ceux qui possèdent un smartphone Android toutefois, il va falloir s’armer de patience car le réseau social n’a pas communiqué à ce sujet.

Partenariats avec plusieurs maisons de disque

S’il était possible de partager ses chansons préférées de Spotify sur Snapchat, voilà une nouvelle qui est la bienvenue pour les utilisateurs de l’application. Ils vont enfin pouvoir insérer de la musique sur leurs snaps, la non présence de cette fonctionnalité faisait en effet tache par rapport à ses concurrents… Baptisée Sounds, elle est testée depuis le mois d’août en Australie et en Nouvelle-Zélande, et vient d’être déployée dans davantage de régions sur iOS seulement, avec le nouveau morceau de Justin Bieber et Benny Blanco en avant première.

Concrètement, les utilisateurs ont le choix parmi une bibliothèque de chansons et peuvent ajouter le son avant ou après l’enregistrement de leur snap. Lorsqu’un utilisateur reçoit un snap comprenant un morceau, il peut alors l’écouter sur une plateforme de streaming musical, Spotify, SoundCloud ou Apple Music en l’occurrence, d’un simple clic.

Pour le déploiement de Sounds, Snapchat a établi des partenariats avec plusieurs maisons de disque, à savoir Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell Music, BMG Music Publishing, NMPA, Kobalt ou encore Merlin.

La concurrence est très rude

Le réseau social serait par ailleurs en train de réfléchir à une fonctionnalité pour que ses utilisateurs puissent créer leurs propres sons… à l’instar d’un certain TikTok. Il faut dire que l’application chinoise, avec ses 2 milliards de téléchargements à travers le monde, est un concurrent de (très grande) taille pour Snapchat. Avec l’arrivée de Sounds, il se remet au goût du jour, même si le réseau social ne disposera pas d’un feed mettant en avant les contenus musicaux viraux comme TikTok.

D’un autre côté, Snapchat doit également faire face à son rival de toujours, Instagram. Ce dernier permet à ses utilisateurs de mettre de la musique dans leur story depuis un bon moment déjà, et vient tout juste de lancer Reels pour concurrencer TikTok.