WordPress ressert les liens avec Twitter. Le système CMS a annoncé la mise en place d’un nouvel outil permettant de transformer vos articles en threads et ce, en seulement quelques clics. De quoi faciliter la promotion de vos écrits sur le réseau social à l’oiseau bleu.

WordPress facilite la création de threads Twitter

WordPress le sait, les réseaux sociaux (et en particulier Twitter) sont indispensables pour promouvoir les contenus créés sur sa plateforme : « En publiant votre contenu sur Twitter, vous pouvez ouvrir de nouveaux tunnels d’engagement et de conversation ». Ainsi, pour faciliter la tâche aux éditeurs, le CMS lance un outil qui permet de transformer les billets de blog en threads complets (photos et vidéos comprises) et ce, avec une facilité déconcertante.

Pour profiter de cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône verte de l’extension Jetpack se trouvant en haut et à droite de votre écran lorsque vous êtes sur la page d’édition de l’article que vous souhaitez transformer en thread. Un nouveau panneau apparaîtra alors à l’écran : sélectionnez l’option « Twitter Thread », personnalisez votre message principal… Et publiez ! Votre article sera retranscrit automatiquement en thread et se publiera sur le compte que vous aurez préalablement synchronisé et sélectionné.

Une fonctionnalité intelligente

WordPress a accordé une attention particulière à rendre son outil intelligent afin qu’il génère des threads aussi « naturels » que possible, en évitant notamment les coupures étranges : « Si un paragraphe est trop long pour un seul tweet, il sera automatiquement divisé en plusieurs tweets. Mais plutôt que de mettre autant de mots que possible dans le premier tweet et de laisser la suite de l’article se déverser dans le second, la coupure entre les deux se fera à la fin d’une phrase ». WordPress précise également que les éventuelles listes présentes au sein de vos articles seront également formatées en liste sur Twitter.

Manifestement, cette nouvelle fonctionnalité sera un véritable atout pour les éditeurs qui pourront promouvoir plus facilement et rapidement leurs articles sur le réseau social à l’oiseau bleu. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Google a également lancé un plugin WordPress permettant de créer facilement des AMP Stories. Décidément, tout semble converger pour faciliter la promotion de vos contenus.