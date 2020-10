COVID-19 et confinement ont fait des réunions vidéo une norme. Pour faire le point du jour, échanger avec des clients ou tout simplement faire passer un entretien, donner un cours, les conférences vidéo via Zoom notamment, sont presque quotidiennes. Qui dit vidéo, dit visage apparent et peut être enfants qui déambulent derrière ou colocataires qui passent sans arrêt derrière la caméra. Pour éviter ces perturbations, LoomieLive peut être une solution !

LoomieLive est un outil qui permet de créer un avatar entièrement personnalisé en 3D, qui sera affiché lors de réunions sur Zoom, Google Meets, Teams ou bien lorsqu’une vidéo est enregistrée, comme un tutoriel par exemple. Cet outil permet de renforcer l’image d’une marque, améliore le respect de la vie privée et permet d’engager une audience ! La vidéo d’un visage est ainsi remplacé par un avatar, ainsi que l’arrière-plan.

Pour des réunions un peu plus animées et personnelles



L’avatar est créé à partir d’un selfie en 2D et peut ensuite être entièrement personnalisé. La personnalisation de l’avatar passe par la forme du visage, le changement des vêtements, des lunettes différentes etc. Il est ainsi possible de donner un aspect casual ou business à l’avatar en fonction du call ou de la vidéo enregistrée ! À noter, si durant le call ou la vidéo, la pause s’impose, l’avatar reste bien affiché à l’écran et s’anime uniquement grâce à la voix. Trois modes sont proposés : voix seule, vidéo ou réalité augmentée.

LoomieLive fonctionne dans toutes les langues. L’avantage de l’outil et souligné par différents utilisateurs est qu’avec Loomie, les avatars ne font pas peur et représente vraiment la personne. De plus, il n’y aucune intrusion dans la vie privée et le domicile, car l’arrière-plan peut être modifié.

Dans le cadre d’une utilisation personnelle, LoomieLive est gratuit. L’offre Professionnelle est gratuite pour toute la durée de l’année 2020. Les offres Business et Entreprises sont elles payantes, et leur prix varie en fonction des besoins de chacun !