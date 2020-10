Nouvelle vie pour Facebook Messenger. Alors qu’il a récemment fusionné avec Instagram Direct, le service de messagerie emblématique du groupe de Mark Zuckerberg marque clairement son évolution avec un nouveau logo et tout un tas de nouvelles fonctionnalités ayant pour objectif de rendre les conversations plus ludiques, intuitives et conviviales.

Messenger dévoile un nouveau logo tout en dégradé

Sûrement encouragé par les excellents résultats de ses services de messagerie pendant le confinement, le groupe Facebook met les bouchées doubles pour faire évoluer Messenger. Après l’annonce de sa fusion avec Direct, celui-ci se dote d’un nouveau logo pour marquer cette nouvelle étape de son histoire. Les couleurs sont en dégradé et vont de son bleu historique, au rose d’Instagram, en passant évidemment par le violet. Le message est limpide : Messenger et Direct sont désormais unis et marchent ensemble sous la même bannière.



« L’avenir de la messagerie, c’est maintenant »

Puisque le graphisme ne fait pas tout, ce nouveau logo marque également un tournant en terme de fonctionnalités. Stan Chudnovsky, vice-président de Facebook Messenger, explique sur le site de la firme : « Notre nouveau logo reflète un changement vers l’avenir de la messagerie, une manière plus dynamique, amusante et intégrée de rester connecté avec les personnes dont vous êtes proche ».

Des objectifs que l’application souhaite atteindre avec, notamment, la possibilité de paramétrer ses conversations avec de nouveaux thèmes (tie-dye, love) et des réactions personnalisées. Par ailleurs, il sera possible de « liker » un message d’un simple double-tap, comme il est déjà possible de le faire sur les messages privés Instagram.

Par ailleurs, Facebook rappelle l’arrivée prochaine de « Watch Together », une fonctionnalité permettant de regarder des vidéos Facebook Watch, IGTV, Reels et même des films avec ses amis et sa famille pendant un appel vidéo, ainsi que celle de « Disparition », un mode dans lequel les messages disparaissent après avoir été lus ou lorsque le chat est fermé. Les Selfies Stickers feront également très prochainement leur entrée, à l’instar des raccourcis vers vos emojis préférés et du transfert de messages.

Avec toutes ces nouveautés, il est évident que Facebook met toutes les chances de son côté pour passer son service de messagerie phare à la vitesse supérieure. Reste à savoir si ces nouvelles fonctionnalités réussiront à séduire les utilisateurs, ou si elles seront reçues comme des options « gadgets » sans aucune valeur ajoutée.