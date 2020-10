Lors d’un appel via Zoom, il est commun de prendre des notes de ce dernier, notamment lors des réunions d’équipe. Cependant, prendre des notes et se concentrer sur ce qui est dit par l’interlocuteur n’est pas toujours évident et demande une certaine organisation. Pour améliorer la productivité et faciliter la transmission des informations, différentes solutions existent.

Perfect Recall par exemple permet de prendre des notes et de marquer les moments importants lors d’appels Zoom, afin de les partager par la suite, via un simple lien cliquable par mail, sur Slack ou encore dans Notion. Perfect Recall permet d’enregistrer tout un appel Zoom ou bien seulement des extraits.

Un outil simple permettant de se concentrer sur l’essentiel



Une prise de notes consultable à tout moment

Une fois sur la conversation Zoom, il faut cliquer sur le bouton enregistrer. Sur le côté Perfect Recall apparaît. À partir de là, il est possible de taper des notes. Il est aussi possible de créer un highlight en cliquant sur Ctrl + Space, afin de mettre en avant un point, une idée importante dans la conversation.Quand la conversation est terminée, il est possible de voir le rendu final, via l’interface web de Perfect Recall. La conversation est enregistrée et tout ce qui a été dit est retranscrit, ainsi que les notes prises durant l’appel.

La vitesse de la vidéo peut être modifiée (plus rapide ou plus lente).

Pour les highlights, en cliquant sur le petit crayon bleu sur la droite, il est possible de créer de courts clips vidéos avec ces derniers. Ces minis vidéos peuvent être partagées facilement, en copiant simplement le lien. L’ensemble de la vidéo et sa retranscription peuvent également être partagées d’un simple clic, à des collaborateurs, des clients etc.

Perfect Recall se différencie des autres outils, notamment avec la création de highlights et la facilité à partager ces derniers.

Un outil pratique à utiliser en cette période de COVID-19, où la majorité des réunions, des entretiens ou des rendez-vous clients se font en ligne et engendrent une grande quantité d’informations !

Perfect Recall est un outil payant qu’il est possible de tester gratuitement durant 14 jours. Ensuite, l’abonnement mensuel revient à 20 dollars par mois et par utilisateur.