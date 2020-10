Il y a des chiffres qui ne laissent pas de place au doute : 75% des Français sont équipés d’un smartphone et 87% d’entre eux se connectent régulièrement à Internet. Nous savons également que 65% des parcours d’achat commencent sur mobile. De quoi entrevoir le potentiel du marché du mobile-to-store. Ad4Screen, une agence marketing et média 100% mobile, présente son livre blanc pour comprendre comment développer une stratégie de mobile-to-store. L’agence compte plusieurs belles réussites à son actif avec des clients comme Lapeyre, Sephora ou encore Buffalo Grill.

Mobile-to-store, ROPO…qu’est ce que c’est ?

Le mobile-to-store est une technique marketing qui permet d’augmenter son trafic en point de vente à partir d’actions virtuelles, pensées pour le mobile. Plusieurs objectifs peuvent être visés dans le cadre d’une telle stratégie. Une entreprise peut chercher à aider le client à se repérer, l’inviter en magasin grâce à une promotion, créer des offres personnalisées en temps réel ou encore l’accompagner pendant, et après l’acte d’achat.

Dans ce livre blanc, le phénomène de plus en plus fréquent du ROPO (Research Online, Purchase Offline) est parfaitement décrit. Nous savons par exemple que 75% des internautes qui effectuent une recherche locale sur smartphone se rendent en magasin dans les 24 heures qui suivent. Il faut mentionner également que 81% des internautes passent par mobile pour s’assurer que leur produit est bien disponible dans leur boutique avant de se rendre sur le point de vente.

Il n’y a pas de secret : pour développer une stratégie de mobile-to-store efficace, il convient de surprendre, séduire et accompagner vos prospects vers la conversion. Cela peut passer par différents canaux : les réseaux sociaux, le display ou les native ads. Après avoir défini une zone géographique virtuelle, les membres de votre audience pourront recevoir une notification dès qu’ils pénétrèrent cette zone pour les “attirer en boutique”.

Enfin, le mobile-to-store vous permet de faire connaître votre application de manière interactive et de proposer une expérience différenciante à vos prospects pour séduire les clients de vos concurrents. L’idée est d’émerger le mobinaute dans votre univers graphique et cela peut se faire notamment en poussant le curseur du côté des créations visuelles. Bref, vous en saurez plus en téléchargeant le livre blanc d’Ad4Screen.