Amazon vient de lancer une application de réalité augmentée pour le moins originale : elle fonctionne uniquement grâce aux emballages en carton dans lesquels se trouvent les colis livrés par le géant du eCommerce. Explications.

Donner vie aux dessins

Sobrement baptisée Amazon Augmented Reality, l’application dispose d’un système plutôt simple. Lors de l’arrivée d’un colis (commandé sur Amazon bien sûr), un imprimé représentant un objet se trouve sur le carton d’emballage de celui-ci. Il est ensuite possible de dessiner par-dessus afin de le personnaliser au maximum, puis il faut scanner le code QR présent à côté de l’imprimé et ouvrir l’application. Ce dernier apparaîtra alors sur l’écran du smartphone avec en plus votre petite touche personnelle, et vous pouvez le promener, virtuellement, partout où vous allez.

Pour l’heure, le seul imprimé disponible est une citrouille, Halloween oblige, les utilisateurs de l’application pouvant ainsi dessiner un Jack O’ Lantern à leur goût. Des images présentes dans l’App Store montrent toutefois que d’autres imprimés, comme une voiture par exemple, seront bientôt disponibles. Il est également possible de changer la couleur du dessin au sein même de l’application, ou encore d’y ajouter des accessoires.

Pour faire la promotion de son application, la firme de Jeff Bezos indique que « la réalité augmentée est un moyen amusant de réutiliser vos boîtes Amazon jusqu’à ce que vous soyez prêt à les jeter dans la poubelle de recyclage ». Elle précise par ailleurs que les possesseurs d’iPhone dont l’appareil prend en charge la technologie TrueDepth auront accès à une fonctionnalité selfie.

Amazon et la réalité augmentée : doucement mais sûrement

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon se lance dans des solutions de réalité augmentée. En 2017, elle dévoilait l’application AR View, qui permettait à ses utilisateurs de visualiser des objets présents sur le site d’eCommerce avant de les acheter. Plus récemment, la firme a déployé Room Decorator, successeur d’AR View pour essayer virtuellement des meubles avant de se les procurer sur la plateforme.

Il est néanmoins difficile de dire si Amazon Augmented Reality sera un jour disponible en France. Pour le moment, l’application est disponible sur l’App Store et le Google Play Store outre-Atlantique, mais l’entreprise n’a pas communiqué sur un éventuel lancement à l’étranger.