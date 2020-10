De nos jours, quasiment toutes les entreprises disposent d’un site web et publient régulièrement du contenu. Problème : bien souvent les résultats ne sont pas ceux imaginés et peuvent s’avérer déceptifs en ce qui concerne le trafic ou les conversions. Une situation commune et pour laquelle différentes solutions existent.

L’une d’entre elles consistent à utiliser une solution comme Follow.it. Cet outil permet de retenir les visiteurs d’un site web et les incitent à revenir dès qu’un nouveau contenu est publié. Pour cela, il est possible de créer des formulaires d’abonnement avec des options distinctes en fonction de divers canaux de distribution. Une solution pratique pour les créateurs de contenu ou encore les sites d’informations qui publient régulièrement du contenu et permet de booster le trafic !

Un outil pour obtenir plus d’abonnés et atteindre une cible plus large

Une fois sur Follow.it, les avantages de l’outil sont présentés et expliquent pourquoi les gens reviennent sur le site grâce à cette solution. Il faut alors ajouter l’URL du site en question. L’outil va détecter avec quelle solution le site fonctionne et fournir les instructions adéquates pour implémenter Follow.it.

Pour ceux qui ne veulent pas utiliser un plugin, il est possible de mettre en place l’outil avec une option manuelle. Il faudra alors définir le design de l’encart et personnaliser ce dernier. Ensuite, il faudra connecter le feed du site au compte Follow.it. Un plugin WordPress est également disponible pour cette étape.

Quand un utilisateur décide de suivre l’entreprise, il pourra modifier ses options afin de filtrer le feed avec des tags, des mots-clés, des auteurs et choisir ce qu’il souhaite recevoir et via quels canaux (RSS, page d’accueil, mail…). Il recevra ainsi via divers canaux de diffusion du contenu pertinent !

Un formulaire simple à mettre en place pour un maximum de résultats !

Au sein de Follow.it, il est possible de mettre en place des options de suivi, pour définir comment les lecteurs vont recevoir les nouveaux articles postés. Dans l’onglet « option d’envoi’, il faudra entrer l’expéditeur du message, le sujet ainsi que les informations de tracking liées à Google Analytics.

Enfin, une fois que les utilisateurs sont inscrits et que du contenu est publié, il est temps de se concentrer sur les statistiques ! Le premier onglet montre comment obtenir de nouveaux abonnés et les inciter à devenir des visiteurs récurrents. Il est également possible de consulter les raisons qui ont amené une personne à se désabonner. Le second onglet délivre des statistiques sur le nombre d’envois réalisés par canal, ainsi que les articles les plus populaires.

Follow.it est un outil payant, proposé en promotion et à vie pour seulement 59 dollars. Deux options autres formules sont proposées à 118 et 177 dollars offrant plus de feeds, et surtout un plus grand nombre d’abonnés.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.