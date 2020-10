Avec un smartphone, il est aujourd’hui possible d’accomplir plein de choses, prendre des photos uniques, ajouter de la réalité augmentée à ces dernières, notamment via des filtres ou tout simplement les retoucher grâce à diverses applications et fonctionnalités. La technologie offre de nombreuses possibilités, permettant parfois d’obtenir des résultats dignes de film !

C’est ce que propose Diorama. Diorama est une application mobile qui pour fonctionner nécessite d’avoir le contrôleur Bluetooth Litho. L’objectif de Litho étant de faire en sorte que la technologie soit un réel outil au quotidien et non plus un obstacle au monde réel. Grâce à Litho, la réalité augmentée est à portée de tous. Avec Litho, un SDK est livré, donnant aux développeurs une boîte à outils complète pour créer des expériences de réalité augmentée interactives.

Pour créer des films comme Jurassic Park !



Concrètement, Litho se place entre le majeur et l’index. Ensuite, il faut calibrer Litho avec l’application Diorama, sur smartphone. Il faut tenir l’appareil au niveau des yeux, pointer Litho vers l’avant et toucher l’écran.

Pour commencer, il faut ouvrir le menu, en réalisant un mouvement de poignet vers la droite.

Ensuite, sur l’écran apparaît des scènes, des objets, comme un chien, un rond, une citrouille, un dauphin etc. Avec Litho, l’objet peut être placé dans l’espace et déplacé, sa taille modifiée, ainsi que sa couleur ou encore être dupliqué. Les mouvements des doigts permettent de déplacer l’objet et de l’animer. Un poisson peut ainsi voler dans un salon, à partir d’un simple mouvement.

Pour enregistrer la réalisation, il suffit d’ouvrir le menu et cliquer sur enregistrer. La vidéo peut être sauvegardée ou bien envoyée par message, mail etc.

Pour utiliser Diorama et jouer avec la réalité augmentée, il faut acheter Litho et être sous iOS. Le petit objet coûte 99 dollars. Diorama permet ainsi de se familiariser avec la réalité augmentée simplement, depuis n’importe quel endroit.