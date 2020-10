LinkedIn représente une plateforme incontournable pour se tenir informé des dernières actualités d’un secteur et découvrir de nouvelles opportunités. Cependant, un peu comme sur Facebook, il est difficile de suivre tout ce qui s’y passe, entre les mentions, les offres d’emploi etc, il y a beaucoup d’informations qui circulent.

Trendin est une extension Chrome, développée par Linkalyze, un outil français permettant de découvrir et analyser les profils des influenceurs sur LinkedIn. Cette extension envoie une notification par mail, dès qu’un mot, une phrase, bref un terme spécifique est mentionné sur LinkedIn. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un hashtag ou d’un terme taggué. L’outil s’assure ainsi qu’aucune opportunité business ne passe à la trappe et permet de contrôler l’image d’une marque aisément.

Pour ne plus louper d’opportunités !

Le fonctionnement de l’extension est simple. Il faut dans un premier temps la télécharger. Ensuite, l’outil doit être paramétré. Pour cela, une inscription est nécessaire.

Il faut ensuite choisir jusqu’à 10 termes pour lesquels on souhaite recevoir une alerte et définir l’horaire à laquelle le mail doit être envoyé.

En plus d’envoyer un récapitulatif des mentions pertinentes, Trendin met en avant le niveau d’influence de l’auteur de la mention.

Des notifications en continu pour être toujours informé

Trendin permet ainsi de suivre tout ce qui se dit sur une entreprise, mais également dans le cadre d’une recherche d’emploi, en fonction des mots clés, il est possible de trouver rapidement toutes les offres publiées avec le mot clé ! Trendin permet également de trouver des posts avec de potentiels prospects, trouver un futur employeur ou encore suivre les publications d’un concurrent.

Côté prix, l’outil peut être utilisé gratuitement. La formule BASIC gratuite à 0 euros, permet de chercher un terme et d’obtenir jusqu’à 20 résultats par recherche. Pour 6 euros par mois, il est possible de rechercher 10 termes et pour 10 euros par mois de profiter de plusieurs recherches par jour !