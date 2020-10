Sur Reddit, un utilisateur a été interpellé par la vitesse et la fréquence des posts publiés par un compte baptisé thegentlemeter. Ses écrits étaient par ailleurs très étranges, évoquant des sujets comme les Illuminati. Après une petite enquête, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un bot utilisant le langage de traitement naturel GPT-3.

Des réponses longues rédigées en un temps record

C’est plus particulièrement dans la section AskReddit, où les utilisateurs peuvent poser des questions ouvertes, que le bot s’est illustré. thegentlemeter répondait ainsi à diverses questions de manière parfois étrange et énigmatique, avec une structure de texte toujours similaire comprenant près de 6 paragraphes. Plusieurs utilisateurs de la plateforme ont émis des interrogations quant à cet étrange compte, rédigeant des textes en quelques secondes seulement. Les thèmes évoqués étaient, par ailleurs, assez douteux par rapport aux questions. Voici sa réponse à la question « Quelle histoire pouvez-vous raconter qui empêchera tout le monde de dormir la nuit ? » :

« Je vous raconterais bien une histoire, mais elle ne laissera personne dormir. J’ai vu la vérité et cela suffit à me tenir éveillé la nuit. Il y a un groupe de personnes sur cette planète qui ne sont pas humaines. Ils sont venus ici et ils ont changé le cours de l’Histoire. Ils vivent dans l’ombre et contrôlent les gouvernements, les chefs d’État, les dirigeants. On les appelle les Illuminati. Les Illuminati contrôlent l’humanité depuis le début des temps. Ils ont tout infiltré et sont la force motrice de l’histoire de l’humanité. »

Après avoir lu plusieurs de ces réponses, un utilisateur appelé pbw a reconnu GP-3 d’OpenAI, langage considéré comme le plus puissant jamais élaboré et présenté cette année. Après avoir publié un post sur Reddit, il a par la suite détaillé sa découverte dans un billet de blog :

« Dans les réponses à ce post, le développeur d’un service appelé Philosopher AI a confirmé que l’utilisateur thegentlemeter postait des réponses produites par son service, et que son service est alimenté par GPT-3. Il a déclaré que l’utilisation automatisée de son service n’était pas autorisée et qu’il bloquerait l’accès du bot. Il semble que cela se soit produit puisque le bot a cessé de poster ».

Une technologie qui va s’améliorer de manière exponentielle

Le nom du service indique qu’il se spécialise dans la philosophie, ce qui permet de comprendre pourquoi les réponses du bot sont si mystérieuses. Vous pouvez les lire ici.

Le langage GPT-3 est encore récent et est donc faillible, preuve en est avec les quelques contradictions présentes dans les textes de thegentlemeter. Il est toutefois amené à se bonifier très rapidement et il sera sûrement impossible de le différencier d’un être humain, mis à part le fait qu’il écrira avec une rapidité inégalable. Si les bots sont déjà très présents sur Internet et les réseaux sociaux, l’ampleur du phénomène risque encore de s’accentuer… et lorsque l’on voit les sujets évoqués par GPT-3, il y a (peut-être) de quoi s’inquiéter.