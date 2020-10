D’après Adobe Analytics, 20 % de ventes en plus devraient être enregistrées cette année pendant le week-end du Black Friday. Un chiffre de bon augure pour tous les e-commerçants et annonceurs ayant souffert de la crise sanitaire et pour qui les derniers mois de l’année sont particulièrement décisifs en termes de ventes. Black Friday, Cyber Monday, Amazon Prime Day, Noël… si les opportunités d’accroître son chiffre d’affaires ne manquent pas, encore faut-il savoir les saisir.

Si l’on en croit un sondage mené par Wells Fargo, 70 % des consommateurs n’envisagent pas de retourner en magasin dans un futur proche. Cette année plus que jamais, avoir une forte présence digitale sera donc crucial. À quelques semaines de la date fatidique, les retailers doivent donc réinventer leur stratégie commerciale afin de répondre à une forte demande et d’assurer le succès de leur activité.

Dans ce livre blanc, Channable passe en revue les tendances mais aussi challenges auxquels les annonceurs devront faire face cette année et explique comment les surmonter grâce, notamment, à la gestion de flux et à l’automatisation. Retrouvez dans cette étude les meilleurs conseils de Channable pour les secteurs clés suivants :

Mode

High-tech

Santé & beauté

Maison & jardin

Sport & fitness

Le Black Friday : événement e-commerce incontournable

Né aux États-Unis, le Black Friday est une fête commerciale ayant lieu le lendemain de Thanksgiving et pendant laquelle de nombreux Américains posent un jour de congé afin de profiter d’un long week-end et de débuter leurs achats de Noël. Les commerçants ont vite vu là une rare opportunité de s’attirer de nouveaux clients et, par conséquent, de réaliser plus de ventes grâce à des promotions particulièrement alléchantes.

Il faudra attendre 2013 pour voir le Black Friday débarquer dans l’Hexagone. Malgré des débuts relativement timides, l’événement e-commerce a su conquérir le coeur des Français et s’imposer comme une date clé, aussi bien du côté des commerçants que des clients. En moyenne, 72 % des moins de 35 ans profitent aujourd’hui du Black Friday pour faire des achats, lesquels sont principalement effectués en ligne. Une tendance qui va s’intensifier cette année en raison des contraintes sanitaires actuellement en place. Résultat : les retailers doivent se tourner vers le digital, être présents sur de multiples plateformes de vente et surtout s’assurer que leurs annonces produits sont constamment à jour afin de convertir un maximum d’internautes en clients.

Bien préparer sa boutique en ligne pour le jour J

Peu importe votre secteur d’activité, une bonne préparation au Black Friday est primordiale pour vous assurer le succès. Cela passe, notamment, par l’optimisation de vos flux de données. Un flux est un fichier contenant toutes vos informations produits : du titre au prix en passant par la description et le niveau de stock, par exemple. Pour diffuser votre catalogue sur plusieurs canaux de manière efficace, vos flux doivent impérativement être optimisés et respecter les spécificités requises par les différentes plateformes de vente (marketplaces, comparateurs de prix, sites d’affiliation, réseaux sociaux, etc.), sinon quoi la qualité de vos annonces s’en trouvera impactée.

C’est justement là qu’un outil de gestion de flux et d’automatisation SEA peut devenir votre meilleur allié. Prenons l’exemple de l’industrie de la mode. Cette année, les principaux challenges seront de :

Maintenir ses niveaux de stock à jour Se démarquer de la concurrence Répondre à la forte augmentation du trafic en ligne

Pour faire face à ces challenges, Channable propose dans son livre blanc des solutions adaptées aux annonceurs ainsi que des conseils techniques et astuces pour créer des campagnes marketing performantes et offrir la meilleure expérience client possible.