Instagram a fait son apparition il y a 10 ans grâce à Kevin Systrom et Michel Mike Krieger, avant d’être rachetée par le géant Facebook deux ans après. L’application au logo d’un polaroid a éclos sur l’App Store le 6 octobre 2010, quelques mois après la sortie de l’iPhone 4. Pour fêter sa première décennie d’existence, elle a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont des mesures fortes contre le harcèlement.

L’un des plus jeunes réseaux sociaux, Instagram, affirme qu’il prend très au sérieux l’enjeu de cyberharcèlement. De ce fait, elle veut étendre le plus possible ses avertissements à tous ses utilisateurs. Toute personne écrivant un commentaire malveillant sur une publication d’autrui recevra une notification des bons codes sociaux à adopter, en l’invitant à réexaminer ce qu’elle vient d’écrire. De plus, ce dernier recevra un avertissement de suspension de compte s’il y a récidive. De plus, le géant américain affirme qu’il teste à présent une nouvelle fonctionnalité qui empêchera systématiquement la publication d’un commentaire malintentionné.

Instagram revient de plus belle avec une « Story Map ». Cette carte se trouvera dans les archives de vos stories. Cette fonctionnalité vous permettra de vous remémorer la localisation précise de chacune de vos photos et, ainsi, de vous rappeler vos meilleurs souvenirs des trois dernières années. Cette nouveauté reste privée, mais vous pourrez tout de même les partager avec vos proches.

Pendant tout le mois d’octobre, vous aurez l’occasion de revoir le fameux logo du polaroïd qui s’affichait il y a quelques années sur votre écran d’accueil. Si cela ne vous convient pas, vous aurez le choix entre 12 autres propositions d’icônes, dont un arc-en-ciel. Une autre fonction vous permettra de changer la couleur du fond d’écran de l’application. Pour obtenir un de ces icônes, il vous suffit d’aller dans la section “paramètres” de l’application et de faire défiler l’écran vers le haut. Vous appercevez ensuite la série d’icônes qui vous ramènera vers la section “Icône de l’app, et vous pourrez choisir votre préféré. Toutefois, pour le moment, la fonctionnalité ne fonctionne que sur iPhone.

À l’heure actuelle, Instagram n’est pas uniquement une plateforme où les utilisateurs publient leurs photos, mais elle est devenue dix ans après un hub de découvertes de toutes sortes. Que ce soit des idées de voyages, les nouvelles tendances vestimentaires ou encore le synopsis d’un film qui vient de sortir, Instagram a su se réinventer. En effet, il a lancé en France en 2018 l’onglet « Shopping », qui permet d’acheter des vêtements ou des accessoires d’une marque sur l’application. « Il s’agira d’une opportunité supplémentaire pour les marques et créateurs de contenus de présenter un produit plus en détails, de manière encore plus inspirante et immersive pour les membres de leur communauté », explique le réseau social dans son blog officiel. En effet, La fonctionnalité Shopping sur IGTV est disponible depuis le 5 octobre 2020 dans le monde entier, et le sera bientôt sur Reels.