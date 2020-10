Dans la tourmente à cause des accusations à son encontre par le Congrès américain, Google n’oublie pas la sécurité de ses utilisateurs. Dans un billet de blog publié le 7 octobre 2020, la firme de Mountain View a détaillé différentes nouveautés afin de renforcer la sûreté des internautes.

Des alertes sans passer par Gmail

« La sécurité de nos produits repose sur trois principes fondamentaux : assurer la sécurité de vos informations, les traiter de manière responsable et vous donner le contrôle », écrit Rahul Roy-Chowdhury, vice-président des produits et de la vie privée chez Google. C’est pour cette raison que l’entreprise introduit de nouvelles alertes de sécurité lorsqu’elle suspecte une activité malveillante sur votre compte.

Les smartphones Android disposaient d’alertes depuis 2015, mais celles-ci « affichent automatiquement une alerte dans l’application Google que vous utilisez et vous aident à y répondre », sans besoin de vérifier les alertes par e-mail ou par téléphone. Ces notifications sont particulièrement sécurisées et ne peuvent qu’être émises par Google, note le communiqué. Elles seront déployées à un petit nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir pour un lancement officiel un peu plus tard.

La firme de Mountain View affirme par ailleurs que son Safety Center, plateforme destinée à instruire ses utilisateurs sur la cybersécurité, a été mis à jour, pour le moment aux États-Unis et « très prochainement » dans le reste du monde.

Changements pour le Google Assistant et la Timeline

Les utilisateurs de Google Assistant, notamment sur la gamme d’appareils Google Nest, vont désormais enclencher le mode invité :

« Grâce à une simple commande vocale, vous pouvez activer le mode invité, et les interactions de votre Assistant pendant ce mode ne seront pas enregistrées sur votre compte. Vous pouvez désactiver le mode invité à tout moment pour profiter à nouveau de l’expérience complète et personnalisée de l’assistant Google ».

La firme annonce en outre qu’il va maintenant être possible de modifier votre historique de localisation dans la Timeline de Google Maps et d’afficher vos préférences en matière de sécurité grâce à une simple recherche dans le Search.

Toutes ces nouveautés interviennent alors que la firme de Mountain View a largement amélioré la sécurité de son navigateur, Chrome, avec la mise à jour de sa dernière version.