La version stable de Chrome 86 a été déployée le 6 octobre dernier avec plusieurs nouveautés, notamment en matière de sécurité, aussi bien pour les appareils Apple qu’Android. Tour d’horizon.

Blocage des fichiers non sécurisés

Bien que le calendrier des mises à jour de Google Chrome ait été chamboulé par la pandémie de Covid-19, avec les employés de la firme contraints à travailler depuis chez eux, la version 86 du célèbre navigateur est enfin disponible. L’une de ses nouveautés phares, que nous avions évoquée dans un article paru le 18 août 2020, concerne la sécurité des formulaires HTTP. En effet, les pages disposant d’un url avec HTTPS sont sécurisées, et il arrive qu’elles proposent des formulaires à remplir qui ne le sont pas : il s’agit de formulaires HTTP. La firme de Mountain View résume l’annonce dans son billet de blog :

« Pour mieux protéger les utilisateurs contre ces menaces, Chrome 86 introduit des avertissements sous forme de formulaires mixtes sur le desktop et sur Android pour alerter et avertir les utilisateurs avant de soumettre un formulaire non sécurisé qui est intégré dans une page HTTPS. En outre, Chrome 86 bloquera ou avertira de certains téléchargements non sécurisés initiés par des pages sécurisées. Actuellement, ce changement affecte les types de fichiers couramment utilisés de manière abusive, mais à terme, les pages sécurisées ne pourront lancer que des téléchargements sécurisés de tout type ».

Protection des mots de passe

Google a également annoncé de nouvelles mesures de sécurité communes à iOS et Android. Par exemple, le navigateur peut maintenant vous prévenir si l’un des mots de passe qu’il a enregistré est compromis, et la fonctionnalité Safety Check, qui indique si l’application n’est pas à jour, arrive également sur la version mobile de Chrome.

Android et iOS bénéficient par ailleurs de nouveautés qui leur sont propres. Le premier dispose désormais de Safe Browsing, un outil très efficace pour prévenir les malwares et les arnaques au phishing. Le second, quant à lui, propose des options plus poussées, notamment au niveau des favoris, de l’historique et des onglets récents, et peut enfin devenir le navigateur par défaut sur iPhone. Google a en outre annoncé l’arrivée du codec vidéo VP9 sur macOS Big Sur et a également intégré 35 correctifs de sécurité à la nouvelle version de son navigateur.

La firme de Mountain View en a profité pour détailler son calendrier, avec Chrome 87 prévu pour le mois de novembre, Chrome 88 pour la toute fin de l’année.