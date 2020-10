Pour envoyer une présentation, les photos d’un shooting, une vidéo ou encore des contrats à signer, les pièces jointes des mails ne suffisent pas toujours. Il est ainsi commun d’utiliser des outils comme WeTransfer ou encore Smash afin d’envoyer un simple lien de téléchargement aux bonnes personnes. Cependant, des failles techniques peuvent intervenir et poser des problèmes !

Pour une solution plus professionnelle et entièrement sécurisée, il existe Connected. Cet outil facilite l’envoi et la réception de fichiers jusqu’à 5Go avec l’algorithme de cryptage AES-256 et améliore la productivité ! L’outil propose des options de stockage avec Google Drive et Dropbox. C’est un outil très pratique pour les équipes marketing et sales, pour partager des fichiers avec des clients et collaborateurs.

Des fichiers envoyés en toute sécurité, sans interception

Dans un premier temps, il est essentiel de paramétrer l’outil. Pour cela, il suffit de se rendre dans l’onglet Paramètres et brander Connected avec un logo, des couleurs particulières etc. Ensuite, il suffit d’envoyer un lien de partage pour ajouter d’autres collaborateurs à l’outil et que ces derniers s’inscrivent. Pour améliorer la confiance, il est possible d’ajouter d’autres informations, comme un numéro de téléphone, une adresse et vérifier ces dernières, ainsi qu’envoyer une pièce d’identité.

Pour envoyer des fichiers, c’est très simple, direction l’onglet Compose. Il faut ajouter un destinataire (ou plusieurs), un sujet, écrire le message et ajouter des pièces jointes ! Une fois envoyé, le destinataire recevra un mail lui indiquant qu’il a reçu un message sécurisé de xxx. Pour accéder à ce dernier, il devra cliquer sur un CTA et tombera sur une page avec les différents éléments à télécharger. Si la personne utilise Google Drive, tous les fichiers pourront être enregistrés dans le drive en un clic.

Dans l’ongle Inbox, tous les messages et fichiers reçus sont disponibles. D’autres informations sont accessibles comme la taille des fichiers, des informations sur l’expéditeur, comme leur réputation ou encore leur localisation.

Enfin, Connected permet également de stocker des fichiers. Pour plus de sécurité, il est possible d’activer l’authentification à deux facteurs.

Affiché avec une offre spéciale sur Appsumo, il est possible d’accéder à vie à Connected pour seulement 49 dollars.

Avec cette formule, 10 utilisateurs peuvent utiliser le service, disposent de 5TB de stockage au total et de 50GB d’utilisation de données par mois et utilisateur. Deux autres offres sont également proposées à 98 dollars et 147 dollars.

