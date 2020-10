Le 5 octobre 2020, Lin Wang, membre de l’équipe produit et design de Spotify a dévoilé une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Elle va permettre aux utilisateurs de retrouver des chansons en inscrivant directement les paroles dans la barre de recherche.

My team just shipped something on iOS and Android – now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Pour utiliser la recherche via les paroles, rien de plus simple. Ouvrez l’application Spotify, sur iOS ou Android. Dans la barre de recherche, commencez l’écriture des paroles que vous connaissez. L’application de streaming musical va automatiquement filtrer les résultats au fur et à mesure.

Pour l’instant, il semble que la nouvelle fonctionnalité lancée par les équipes de Spotify soit assez basique. En effet, si vous n’êtes pas doué en orthographe, vous aurez peu de chance de retrouver une musique.

On peut espérer que l’application optimise la recherche en tenant compte des erreurs éventuelles, mais cela pourrait lui demander beaucoup de travail. Étant désormais proposée dans plus de 90 pays, il lui faudra s’ajuster à chaque langue, voire même chaque alphabet. Une tâche bien complexe si elle a recours à un moteur de recherche développé en interne, et non un prestataire comme Algolia.

Toujours à la pointe dans l’amélioration de l’expérience, pour une fois, Spotify est à la traîne. La recherche de titres en utilisant les paroles existe sur Apple Music depuis juin 2018, et sur Deezer depuis le mois de septembre de la même année.

Difficile d’identifier à quoi cela peut être dû. L’application de streaming musical affiche les paroles de musique depuis plusieurs années déjà. Il est donc clair que leur indexation dans la base de données ne date pas d’hier. C’est d’autant plus curieux si l’on revient sur quelques récentes fonctionnalités, notamment l’affichage des paroles en temps réel lancé en novembre 2019. Il s’agit d’ailleurs certainement des prémices d’une version entièrement dédiée au karaoké relayée en septembre 2020 sur le compte Twitter de Jane Manchun Wong.

Spotify is working on Karaoke Mode the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 7, 2020

Il est probable que le mode karaoké et que la recherche via les paroles de musiques soient techniquement liées. En tout cas, tout porte à croire que Spotify compte bien ratrapper son retard sur la concurrence, et se maintenir en première position des applications de streaming musical.