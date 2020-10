Dans un billet de blog publié le 6 octobre 2020, Facebook a annoncé l’arrivée de Netflix et de Zoom sur ses appareils connectés Portal.

Portal se renforce avec des services de taille

Il faut dire que l’offre était jusqu’alors limitée : seulement Amazon Prime Video, SHOWTIME et Sling TV étaient disponibles sur Portal TV. C’est désormais le cas de Netflix également, qui a par ailleurs récemment fait son apparition sur les appareils Echo Show d’Amazon et Google Nest Hub Max. Il est néanmoins nécessaire de posséder un compte pour accéder au service de streaming sur Portal. Facebook annoncé également la sortie d’une nouvelle télécommande disposant de boutons menant directement vers Netflix, Amazon Prime Video et Facebook Watch.

Si cela était connu depuis plusieurs mois déjà, l’entreprise a par ailleurs révélé que l’application Zoom débarquait, elle aussi, officiellement sur ses appareils :

« Nous avons ajouté Zoom sur Portal pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos réunions. Avec Portal comme écran dédié pour vos appels vidéo, il est plus facile d’être présent avec vos collègues et libère votre ordinateur portable pour prendre des notes ou faire du multitâche ».

Il faut dire le service de visioconférence a littéralement le vent en poupe : la pandémie de Covid-19 ayant poussé les gens à avoir recours au télétravail, il est devenu un outil privilégié pour les réunions entre collègues, à tel point que son chiffre d’affaires a quadruplé au deuxième trimestre 2020. Les utilisateurs pourront ainsi discuter avec 25 personnes simultanément et « rester proches de leur famille et de leurs amis », déclare Facebook.

Story Time enrichie pour les plus petits

Le réseau social a en outre annoncé l’ajout de nouvelles œuvres et de nouveaux éléments de réalité augmentée à sa bibliothèque Story Time, sa fonctionnalité permettant de raconter des histoires aux plus jeunes de manière ludique grâce à cette technologie. Par ailleurs, la commande par la voix en espagnol va enfin être disponible aux États-Unis. Jusqu’alors, l’italien, le français, l’espagnol n’étaient accessibles que par écrit.

Pour rappel, les appareils Portal sont disponibles à l’achat en Australie, au Canada, en France, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.