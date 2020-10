Le lundi 5 octobre 2020, Google a dévoilé, en partenariat avec Samsonite, un nouveau sac à dos incorporant la technologie Jacquard. Il permet à son porteur d’interagir avec son téléphone d’un simple toucher sur sa bretelle.

Une bretelle tactile

Le projet Jacquard a été introduit par Google en 2016. La firme explique que sa technologie « réimagine la manière dont nous interagissons avec notre vie digitale » afin de nous aider à « se concentrer sur ce qui compte le plus ». Plus concrètement, elle vise à rendre les vêtements connectés. Jacquard a depuis été incorporé à une veste Levi’s, à une semelle de chaussure Adidas, ainsi qu’à un sac à dos Yves Saint-Laurent pour la modique somme de 880 dollars.

C’est désormais Samsonite, firme spécialisée dans la confection de valises et de sacs de voyage en tous genres, qui dévoile son sac à dos doté de cette technologie. Baptisé Konnect-i, il est bien moins onéreux que celui commercialisé par la marque de luxe, et est disponible en deux tailles différentes : la version slim à 200 dollars, la version standard à 220 dollars. Comme avec les produits précédemment cités, Jacquard fonctionne ici grâce à un petit objet semblable à une clé USB à insérer dans la bretelle du sac, il se connecte ensuite au smartphone via une application dédiée, disponible sur Android et iOS.

La bretelle étant tactile, l’utilisateur peut définir différents mouvements (glisser vers la droite, vers la gauche ou double tapotement) pour les assigner à des actions qui seront réalisées sur le téléphone. Par exemple, il est possible de changer de musique, d’ajouter un pin sur sa map pour se rappeler de l’endroit où l’on se trouve, d’avoir accès au Google Assistant, ou encore de mettre son téléphone en mode selfie.

Un produit de niche ?

Testé par plusieurs de nos confrères américains, le Konnect-i a fait à peu près la même impression à chacun d’entre eux. S’ils saluent la connectivité du dispositif qui s’est améliorée depuis la veste Levi’s, ils déplorent une marge d’action encore limitée comparé à une montre connectée par exemple. Ils affirment également que la place disponible dans le sac est idéale : il dispose de nombreuses poches et d’une partie spéciale pour transporter un ordinateur portable. On peut toutefois se demander si le timing de la sortie du Konnect-i est de bon augure, la pandémie de Covid-19 empêchant les gens de se déplacer et de voyager à leur guise.

Il est donc difficile de savoir si le sac est voué à la réussite. Comme le note la journaliste Cherlynn Low du média Engadget, « le Konnect-i est un produit de niche qui ne s’adressera qu’à un public limité ».