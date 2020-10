Lors d’un achat, que ce soit en ligne ou en magasin, les émotions jouent un rôle important, dans le parcours d’achat. Pour pousser les prospects à l’acte, il est important de les pousser un peu, notamment via le syndrome FoMO (la peur de rater quelque chose). S’ils ont cette sensation, il est très probable qu’ils deviennent plus facilement des clients ! Pour augmenter ce sentiment, il existe divers outils liés à la preuve sociale.

On peut notamment citer WiserNotify. Cet outil permet de délivrer des notifications entièrement personnalisées de preuves sociales, avec par exemple des retours clients, des vidéos YouTube… Un outil intéressant pour les entreprises de e-commerce ou encore les SaaS qui cherchent à stimuler les ventes et leur crédibilité.

Un outil pour développer sa crédibilité

Dans un premier temps, le pixel WiserNotify doit être installé. Plusieurs options sont disponibles : copier/coller le code dans Google Tag Manager, laisser les développeurs l’intégrer, ou bien installer un plugin natif et entrer le code API.

WiserNotify offre plus de 10 différents types de preuve sociale, 60 templates, s’intègre avec plus de 150 outils et offre de nombreux widgets, comme un timer, réaliser des annonces… Parmi les exemples de preuves sociales on retrouve : les achats, les visites etc.

Pour créer une notification de preuve sociale, il faut d’abord lui donner un nom et choisir le domaine sur lequel elle sera envoyée. Sur la gauche de l’écran, tous les templates disponibles sont affichés. Au milieu, il est possible de voir une prévisualisation en temps réel de la notification qui sera envoyée. Enfin, sur la droite divers outils sont proposés pour modifier et personnaliser le texte, la couleur de la notification, la taille de la pop-up ou encore les animations.

Une création de notification très simple

Ensuite, il faut définir sur quelles pages la notification va apparaître et l’audience qui la verra (nouveaux visiteurs, visiteurs récurrents…). Enfin, la dernière étape consiste à choisir la source des données, à savoir un site ou bien l’une des intégrations disponibles via WiserNotify.

WiserNotify offre également un tableau complet de données pour suivre les performances de chaque notification et créer des campagnes qui fonctionnent.

WiserNotify est un outil payant, proposé en promotion via AppSumo. Trois offres sont ainsi disponibles permettant d’utiliser l’outil à vie.

Pour 69 dollars au lieu de 660 dollars, WiserNotify peut être utilisé jusqu’à 100 000/visiteurs par mois, par 5 utilisateurs, tout en profitant des différents widgets, des modules d’A/B testing et d’un branding personnalisé.

L’offre à 138 dollars concerne les sites avec un plus grand nombre de visites : 200 000 visiteurs/mois et la dernière offre un site avec 400 000 visiteurs par mois.

