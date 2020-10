Lorsqu’on est freelance, avoir un outil pour gérer la relation client a quand même un avantage. Peut-être pas pour gérer un ou deux clients, mais lorsque ces derniers sont nombreux, les simples échanges de mail, les drives ou encore les fichiers Excel sont un réel bourbier. Il est ainsi pratique d’avoir des outils pratiques à utiliser au quotidien.

8Demand est un CRM dédié aux freelances et aux petites entreprises. Cet outil complet permet de gérer les clients, les paiements (factures, dépenses), les deals encore et son offre. C’est un outil minimaliste et intuitif qui permet de gérer au sein d’une même plateformes les clients.

Un outil simple avec des fonctionnalités essentielles

8Demand se divise en 3 grands parties. La première comporte le tableau de bord, qui offre un aperçu de la situation actuelle; le nombre de clients, de deals, de factures… Ensuite, un onglet est dédié aux leads et permet de gérer les différentes étapes du parcours de vente. Il est également possible de créer des formulaires, pour par exemple obtenir des témoignages ou tout simplement des retours d’expériences.

La partie dédiée aux utilisateurs permet de gérer les utilisateurs de 8Demand, leurs rôles ainsi que les clients.

Plusieurs utilisateurs peuvent être ajoutées à l’outil. Il suffit de préciser leur nom, leur prénom, leur adresse mail, un mot de passe, leur job et enfin leur rôle. Concernant les rôles, ces derniers peuvent être entièrement personnalisés et adaptés à tout. Dans tous les cas, l’administrateur doit choisir les modules auxquels une personne peut accéder et les permissions (gérer, créer, modifier, éditer).

La partie sales permet de créer des factures assez rapidement, de suivre les paiements d’enregistrer des dépenses… Cette partie donne également la possibilité de créer des contrats afin de bien définir la mission mise en place.

Un outil à utiliser gratuitement

Le dernier onglet dédié à la facturation permet de gérer son abonnement chez 8Demand. L’outil propose plusieurs offres. Une gratuite permettant à 3 personnes d’utiliser la plateforme, d’y ajouter 5 clients et de gérer 10 deals. Ensuite, 3 offres sont proposées :