Créer du contenu pour les réseaux sociaux, n’est pas à la portée de tous ! C’est pourquoi les métiers de Social Media Manager ou Community Manager existe. Lorsqu’on lance un produit ou un service en solo, communiquer sur les réseaux est important et la manière de le faire encore plus. Tout le monde n’a pas la créativité nécessaire et les premiers visuels ou posts peuvent être beaucoup moins sexy que prévu.

Une bibliothèque de templates gratuits

Antoine Milkoff, Growth Marketer à Numa Paris, a récemment lancé un produit très pratique pour les entrepreneurs ! Via SaaSFrame, il offre une bibliothèque de templates dits graphiques, à utiliser sur les réseaux sociaux. Des templates pour annoncer un nouvel article de blog, un podcast, un événement, un webinar ou encore pour proposer des citations inspirantes. Un outil pratique pour trouver de l’inspiration facilement.

Quand un template inspire, il suffit de télécharger ce dernier et de le modifier directement dans Google Slides. Pour cela il faut le dupliquer et réaliser les modifications ! Le téléchargement des templates est gratuit.

SaaSFrame : l’outil inspirant pour les marketeurs et product designers

Les templates font partie du projet SaaSFrame, un site qui propose les meilleurs exemples de pages, interface produit et des flux d’emails provenant de divers sites. Il y en a au total plus de 1170s. Les exemples proposés sont inspirés de 104 SaaS, comme Notion, Airtable, Bannerbear, Buffer, Guru ou encore Front, Slite, Payfit etc. On retrouve par exemple des emails pour présenter de nouvelles fonctionnalités, des newsletters, des pages 404, des landing pages, des pages dédiées aux webinars ou encore des articles de blog mettant en avant des mises à jour produit ou une levée de fonds ! Chaque semaine, 4 à 5 nouveaux SaaS sont ajoutés sur la plateforme, ce qui représente environ 40 nouveaux exemples.

Des best practices sont également proposées ainsi qu’une checklist pour créer le site d’un SaaS !

SaaSFrame est un outil payant qui propose deux formules. L’une à 9 dollars par mois et permet d’accéder à toute la bibliothèque d’exemples, de sauvegarder certains exemples, utiliser la barre de recherche etc. L’autre abonnement offre les mêmes fonctionnalités pour 90 dollars par an.