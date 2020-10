Un récent rapport d’eMarketer montre à quel point Netflix a réussi à s’imposer en Europe et notamment en Espagne. Le pays comptera plus de 20 millions d’utilisateurs de services de vidéo à la demande d’ici 2021. C’est ni plus ni moins que 40,1% de la population du pays. Un taux de pénétration énorme.

Un taux de pénétration incroyable en Espagne

Pour Netflix, l’Europe est un terrain de jeu idéal. L’étude d’eMarketer montre à quel point les européens sont friands du service de streaming américain. On constate que la pandémie de Covid-19 semble clairement avoir accéléré ce processus. Netflix a indiqué avoir gagné 10,1 millions d’abonnés à travers le monde au cours du deuxième trimestre 2020. Les conséquences directes des mesures de confinement en Europe et partout dans les autres pays du monde.

Le service de streaming compte 25,9 millions de nouveaux abonnés rien qu’au cours de ce premier semestre de l’année. Dans les autres pays européens, le constat est le même : en Allemagne, Netflix comptera bientôt 77,1 % des abonnés à un service de streaming, autant qu’au Danemark. En France et au Royaume-Uni, c’est plus de 80% des utilisateurs d’un service payant qui ont choisi Netflix. En Espagne, ce taux est plus faible, environ 70 %, probablement parce que les espagnols ont plus de choix parmi les différents services proposés.

Netflix est loin devant tout le monde

Cependant, selon Matteo Ceurvels, analyste chez eMarketer, cette forte croissance devrait ralentir au cours du second semestre 2020. Netflix a fort à faire pour repousser la concurrence des plateformes émergentes comme Disney+, HBO Max, ou encore Amazon Prime Video qui prennent une place de plus en plus importante dans le paysage des services de streaming. Malgré la montée en puissance de ces différents services, on constate que Netflix garde une certaine longueur d’avance et continue de se faire la course en tête.

En France, 20% du trafic Internet est occupé par Netflix. Un chiffre impressionnant qui montre à quel point la plateforme occupe une place importante dans la navigation des français et des européens de manière générale. À l’échelle mondiale, sa part du trafic est également très importante : 15 %. Un chiffre qui montre le pouvoir de la firme américaine. Même si Disney+ prend de plus en plus de place et rattrape Netflix dans une certaine mesure, les deux services ne jouent pas encore dans la même cour. Il faut dire que l’entreprise investit sans arrêt pour innover et produire des contenus originaux qui font très probablement la différence auprès des utilisateurs.