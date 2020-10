Avoir une chaîne YouTube et créer du contenu dédié à cette dernière demande du temps. Quel contenu, quel sujet, préparer un script, trouver un lieu pour filmer, monter la vidéo etc, différentes étapes qui demandent une organisation assez précise. Pour travailler de manière efficace et surtout collaborative, il existe des outils indispensables à utiliser.

C’est notamment le cas de togeto.io, un outil qui permet aux créateurs de contenus sur YouTube de planifier, collaborer et organiser leurs chaînes. togeto.io est ainsi un support pour les équipes, qui peuvent se concentrer sur des tâches prioritaires. Les fondateurs de Togeto se sont intéressés aux besoins des YouTubers et ont développé la plateforme dans le but d’aider ces derniers à améliorer leur productivité.

Un outil complet pour le YouTube Game !

togeto.io est une plateforme collaborative qui offre diverses fonctionnalités. Un tableau interactif et personnalisable est disponible et offre une grande flexibilité. Un suivi des avancées est également disponible, afin de respecter les deadlines !

Au moment des brainstormings, togeto.io propose des checklists faciles à créer et partager afin de prendre des notes et ne passer à côté d’aucune idée ! La plateforme s’intègre avec divers outils comme Google Drive, Dropbox, Google Agenda ou encore Slack. Pratique pour gérer de manière efficace les différents process.

Deux types de vues sont proposées sur togeto.io : une vue en mode liste et une vue en mode calendrier. Des templates de projets sont proposés afin de personnaliser chaque des contenus à destination de YouTube de l’idéation à la réalisation ! L’outil permet également de facilement assigner des tâches et de suivre les tâches de chacun pour réajuster en cas de besoin !

Togeto dispose d’une offre gratuite, qui permet à trois personnes de gérer une chaîne YouTube, créer un nombre illimité de checklists, de contenus, rejoindre un nombre illimité de chaînes et profiter d’intégrations avec Google Drive et Dropbox. 4 offres payantes sont également proposées allant de 9 dollars par mois à 69 dollars par mois !