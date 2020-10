Dans les équipes Sales d’une entreprise, la recherche de contact est une étape primordiale et pourtant fastidieuse. Trouver le bon contact et surtout les bonnes informations à son sujet, notamment son mail ou son numéro de téléphone pour facilement entrer en contact avec, n’est pas toujours évident. Pour éviter les longues recherches et la vérification des coordonnées, avoir un outil dédié à cela et qui automatise le processus est un avantage.

Sales.Rock est un outil qui gère les données commerciales et les outils dédiés à l’outreach pour créer un processus de vente sans faille. L’outil compile des listes d’entreprises et de prospects, avant de vérifier les informations de contact afin de commencer la prospection. C’est l’outil idéal pour les équipes sales qui souhaitent automatiser leur processus de vente.

Trouver facilement des prospects pertinents

Concernant les fonctionnalités de l’outil, on retrouve : la recherche par entreprise, la recherche de contact, les séquences email et enfin la boîte à outils dédiée aux ventes.

Pour rechercher des informations globales sur une entreprise, direction l’onglet « Company Search ». Ce dernier permet d’effectuer des recherches précises grâce à différents filtres, notamment par pays, par industrie, la taille de l’entreprise etc. Une fois les filtres implémentés, Sales.Rock offre divers résultats de recherche. Ces derniers peuvent notamment être ajoutés à des listes. Les informations sur les entreprises sont disponibles et ces dernières peuvent être téléchargées au format Excel.

L’onglet Contact Search, fonctionne de la même manière que « Company Search » et offre davantage de filtres, comme l’emploi ou encore les différents départements d’une entreprise. Le filtre « Contact Options » permet de trouver des contacts dont le numéro de téléphone direct, l’email ou encore le profil LinkedIn sont disponibles. Une fois les résultats affichés, il est possible de choisir ceux à sauvegarder. Un score de confiance est également disponible pour vérifier l’authenticité des contacts.

Créer des séquences mail personnalisées

La fonctionnalité dédiée aux séquences d’emails permet de créer des campagnes personnalisées. C’est ici qu’il est possible de définir les critères et les conditions engendrant l’envoi d’un email. Un outil en drag est drop est disponible pour créer facilement une séquence.

Enfin, la boîte à outils permet de vérifier le statut d’un email ou d’un numéro de téléphone. Un numéro ou une adresse peuvent être entrés à la main, ou bien un fichier CSV ou Google Sheet peut être importé dans Sales.Rock afin de vérifier que les informations sont bien valides.

Sales.Rock est un outil payant, accessible à vie pour 69 dollars. Sur Appsumo 3 offres sont proposées.

Ainsi au lieu de payer 1380 dollars, le plan à 69 dollars offre 2000 crédits pour rechercher des entreprises chaque mois, 500 crédits pour les contacts, 2500 pour vérifier les informations de contact et permet de lier 5 comptes mail. Pour des besoins plus importants, une offre à 138 dollars est proposée ainsi qu’une offre à 207 dollars.

