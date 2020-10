Amazon Explore est une nouvelle plateforme qui va permettre à des acteurs locaux de proposer des sessions en live de 30 à 60 minutes, payantes, à un seul utilisateur. Une nouvelle forme d’expériences virtuelles. On peut imaginer des cours de bricolage, une dégustation de vin, des visites virtuelles de lieux culturels, etc.

Amazon se lance sur le marché de l’expérience

Amazon Explore est un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de la plateforme de réserver des expériences virtuelles en direct, animées par des experts locaux. Si on caricature, nous sommes quasiment sur le même modèle que la fonctionnalité Expériences d’Airbnb, mais en live. Des expériences souvent axées sur la créativité, l’apprentissage, la visite virtuelle de lieux culturels. Les contenus sont évidemment payants.

Amazon Explore cite quelques premiers exemples d’expériences disponibles sur la plateforme : vous pouvez réserver une dégustation de vin virtuelle en Argentine, apprendre à faire des tacos au poisson fumé au Mexique, faire une visite virtuelle du temple Nanzenji de Kyoto, visiter un manoir vieux de 500 ans au Pérou… Bref, tout un tas de choses que vous ne feriez sûrement pas en ce moment en pleine pandémie de Covid-19.

Pour le moment ce nouvel outil n’est disponible qu’aux États-Unis. Les experts locaux à l’origine des expériences proposées sont formés et soutenus par Amazon. Amazon Explore se veut différent d’une simple vidéo que nous pourrions trouver sur YouTube ou sur Google Earth. Selon Amazon, l’expérience est différente car il s’agit d’une session individuelle entre l’hôte et le client, rendue possible par une vidéo à sens unique et un son à double sens pour une communication en temps réel.

Amazon Explore : l’expérience personnalisée avec option d’achat

Les sessions durent entre 30 et 60 minutes et sont accessibles uniquement depuis un ordinateur. L’avantage de l’expérience personnalisée proposée par Amazon Explore est justement son aspect individuel. Les hôtes vont pouvoir passer plus de temps sur tel ou tel point en fonction des attentes du client. Un petit icône « appareil photo » permet même de prendre des photos. Tout a été pensé pour que les futurs clients de cette nouvelle plateforme aient l’impression de vivre une véritable expérience virtuelle.

En plus d’être payantes, certaines expériences sont compatibles avec des fonctionnalités de shopping. Certaines fois, les clients peuvent visiter un magasin ou un marché local. Ils peuvent ainsi parcourir les articles et poser des questions au propriétaire du magasin comme s’ils y étaient physiquement. S’ils décident d’acheter un produit, ils pourront profiter du système de paiement sécurisé d’Amazon. Tout a été pensé pour prolonger l’expérience d’achat.

Notons que le prix des sessions virtuelles peut varier. D’une dizaine d’euros pour une simple séance de stylisme à 150 euros pour une visite virtuelle de Central Park à New York. Ce sont les hôtes qui fixent leur prix. Il y a actuellement 86 expériences différentes proposées sur Amazon Explore. Avec le temps, des milliers d’expériences seront très probablement disponibles.