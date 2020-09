Sur les plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok ou encore Faceboook, la réalité augmentée tient une place importante, notamment avec le développement des filtres. N’importe qui peut aujourd’hui créer un filtre qui sera ensuite disponible sur les réseaux sociaux. Cependant, l’aspect technique de la création d’un filtre peut en freiner plus d’un an, dans la mise en place !

SuperFan Studio, est un outil no code qui permet de créer en quelques instants des filtres en réalité augmentée. L’outil se veut comme le « Canva pour la réalité augmentée ». Avec SuperFan Studio, Snehaal Dhruv, fondateur de SuperFan souhaite ainsi démocratiser l’utilisation de la réalité augmentée, avec un outil sans application ! Plus de 100 templates sont disponibles et personnalisables afin de publier en quelques minutes un filtre sur Instagram, Snapchat et Facebook. L’outil est donc idéal pour les personnes n’ayant pas de capacité technique en réalité augmentée et qui souhaite se lancer par le biais d’une solution simple. SuperFan Studio se destine aussi bien aux particuliers, qu’aux entreprises ou encore aux influenceurs.

Le Canva de la réalité augmentée

Un outil simple à utiliser pour démocratiser l’utilisation de l’AR

Le fonctionnement de SuperFan Studio est le suivant. Une fois connecté à l’outil soit via Facebook, Google ou Snapchat, il faut choisir parmi l’un des templates préfaits proposés. Ensuite, il est possible de le personnaliser avec des logos, des assets etc. Pour finir, une fois le filtre prêt, il suffit de l’exporter et de le publier sur la plateforme souhaitée.

Les créateurs de filtres pourront à l’avenir monétiser leurs filtres. SuperFan Studio permet ainsi d’améliorer le nombre d’abonnés via les filtres, mais également augmenter les ventes, en permettant par exemple d’essayer des produits grâce à la réalité augmentée.

SupeFan Studio est un outil payant. Un plan gratuit de 30 jours est disponible et permet de tester l’outil et profiter de 15 crédits gratuits. Pour 14,99 dollars par mois, 15 crédits sont inclus, un accès à l’éditeur avancé etc. Enfin pour 99,99 dollars par an, 100 crédits sont inclus et une remise de 45% est ainsi faite sur l’abonnement ! Un crédit SuperFan Studio correspond à un export de filtre en réalité augmentée !