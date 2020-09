Dans un billet de blog publié le 29 septembre 2020, Facebook a annoncé les débuts d’un nouvel outil baptisé Accounts Center. Ce dernier va, entre autres, vous permettre de fusionner vos identifiants sur Facebook, Instagram et Messenger, ou encore d’y poster le même contenu en une seule fois.

Pratique pour les professionnels

Cela peut s’avérer très pratique pour les entreprises et les influenceurs, qui n’auront pas à publier le même post à deux reprises sur les différentes plateformes. De même, votre photo de profil et votre identifiant se mettront à jour automatiquement sur les trois réseaux sociaux si vous utilisez cette fonctionnalité, Facebook précise toutefois qu’elle ne sera pas obligatoire et pourra être désactivée à tout moment. Il sera par ailleurs possible de choisir de publier vos stories sur Facebook et Instagram simultanément via Accounts Center, qui va commencer à être testé dès cette semaine sur Instagram, Facebook et Messenger.

En plus de cela, la firme a révélé que Facebook Pay ferait son apparition dans Accounts Center dans les prochains mois, aux États-Unis pour le moment (aucune date pour l’Europe n’a été spécifiée). Concrètement, les utilisateurs américains pourront y ajouter leurs informations bancaires afin que ces dernières soient utilisées pour les achats via Facebook mais aussi via Instagram, ainsi que pour les dons.

Un ciblage encore plus efficace

Accounts Center va sans aucun doute faciliter le quotidien de certains, mais les motivations de Facebook derrière cet outil ne sont pas surprenantes, et l’entreprise ne s’en cache pas. Oren Hod, manager produit de la firme, explique :

« Nous utilisons les informations contenues dans nos applications pour personnaliser votre expérience et vous montrer un contenu plus pertinent, y compris des publicités. La configuration et l’utilisation de Accounts Center n’y changeront rien. Nous utilisons également les informations sur l’activité de nos applications pour améliorer nos services et les sécuriser, par exemple pour aider à identifier et à supprimer les comptes qui violent nos politiques, et pour assurer la sécurité de vos comptes. Afin de garantir le bon fonctionnement de ces nouvelles fonctionnalités, nous continuerons à utiliser les informations de nos applications lorsque vous configurerez votre Accounts Center ».

Accounts Center va dans le sens de la politique de Facebook, qui est actuellement en train de travailler sur la fusion des messageries Messenger, Instagram et WhatsApp. Récemment, l’entreprise annonçait en outre que les nouveaux utilisateurs des casques de réalité virtuelle Oculus seraient obligés d’avoir un identifiant Facebook pour profiter du produit.