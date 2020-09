Le communiqué de presse est un support qui existe depuis des dizaines années. Ce document envoyé aux journalistes a pour objectif de les informer d’une nouveauté, d’un partenariat, d’un événement, pour qu’in fine, le sujet soit traité et visible auprès d’une audience cible ! Tout le monde rêve que son communiqué de presse ait un effet “Whaou” et que des dizaines d’articles soient écrits. La réalité est souvent un peu plus complexe. Des milliers de communiqués de presse sont envoyés tous les jours et se démarquer n’est pas toujours évident.

Cependant, le communiqué de presse à une vraie valeur, d’autant plus dans une période où les événements et annonces physiques sont de plus en plus limitées. Le CP n’est pas mort et les journalistes s’appuient toujours sur ce format pour écrire !

Une mauvaise rédaction du communiqué de presse coûte cher

Les journalistes sont sollicités au quotidien et doivent faire leur tri parmi les CP qu’il reçoivent. Un CP envoyé à un média n’ayant aucun rapport avec l’actualité mentionné, un CP qui part dans tous les sens et manque de clarté, sont des éléments qui amènent le fameux communiqué à être directement mis dans la corbeille du journaliste. Écrire un communiqué de presse est un art et connaître les attentes des journalistes en matière de communiqués est un vrai plus.

Des conseils provenant de journalistes

Pour vous aider à réaliser des communiqués de presse pertinents, attractifs et qu’ils soient consultés, Liana Technologies propose un livre blanc sur le sujet, regroupant les conseils de journalistes. Liana Technologies est une suite de logicielle complète dédiée aux équipes marketing et communication.

Parmi ces derniers l’un est dédié aux RP et Médias afin de gérer facilement la communication d’une entreprise et mesurer les retombées des efforts réalisés. La solution a notamment été choisie par des entreprises comme COLAS Europe, NISSAN, Novotel Hotels et Resorts ou encore IKEA et Avis. Le livre blanc proposé est le résultat d’une étude internationale menée auprès de journalistes, 892 au total, dans six pays différents afin de comprendre les aspects cruciaux d’un bon communiqué de presse.

Le livre blanc fournit ainsi des conseils concret sur la manière d’approcher les journalistes, les canaux à favoriser, ainsi que les éléments essentiels à la rédaction d’un communiqué de presse efficace. Le livre blanc revient par exemple sur l’importance de l’en-tête et de sa clarté. Un moyen simple pour voir si le CP est compréhensible étant de faire le “mother test” : si votre mère ne comprend pas le sujet du communiqué, c’est qu’il est trop complexe.

Le livre blanc se découpe en deux grandes parties. La première proposant 6 conseils pour faire en sorte que le communiqué soit lu, la seconde avec 4 conseils pour rendre un communiqué plus attractif. Pour découvrir les éléments clés appréciés par les journalistes, il suffit de télécharger le livre blanc en un clic.