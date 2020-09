Le réseau social professionnel en ligne créé en 2002 en Californie compte désormais 706 millions d’utilisateurs. LinkedIn, connu pour permettre d’entretenir des relations professionnelles, fait aujourd’hui peau neuve avec des nouvelles fonctionnalités dans l’optique de faciliter le recrutement à distance.

LinkedIn a lancé tout d’abord plusieurs fonctionnalités telles que les Stories qui permettent de publier des photos et vidéos éphémères. Il met également à jour son service de messagerie directe avec la discussion vidéo. La barre de recherche sera également adaptée à un plus grand nombre de paramètres. De plus, le réseau social affirme intégrer Zoom et Microsoft Teams, deux applications très prisées à l’ère du COVID. Ces nouveautés seront d’abord déployées aux États-Unis et au Canada, puis s’étendra à l’échelle mondiale.

Au cours des huit derniers mois, LinkedIn assure avoir misé sur les moyens de rendre ses outils de travail plus efficaces pour ses utilisateurs. Cet outil de recrutement est d’autant plus indispensable pour ses utilisateurs alors que la COVID-19 a durement frappé le marché du travail du monde entier.

« Au cours des dernières années, nous avons essayé de nous diversifier en mettant en avant les fonctionnalités des réseaux sociaux et en privilégiant des conversations sur notre plateforme », a déclaré Kiran Prasad, vice-président de LinkedIn.

La fonctionnalité Stories sur LinkedIn a connu un grand succès lors de la période d’essai au Brésil, aux Pays-Bas, en Australie et en France. Le réseau social affirme que des millions de Stories ont été partagées sur la plateforme, en plus des milliers d’échanges de messages entre utilisateurs. Il y a eu 25% d’augmentation de messages envoyés au cours de l’an dernier.

LinkedIn offre désormais la possibilité de d’appeler un autre utilisateur, de pouvoir supprimer ou de modifier des messages ou encore de pouvoir répondre avec des emojis. Plusieurs mises à jour auront lieu sur la plateforme, dont des outils de signalisations de contenus indésirables ou de harcèlement. LinkedIn veut aller plus loin et inclure non seulement les personnes et les entreprises, mais aussi les cours, les événements et d’autres contenus permettant ainsi aux utilisateurs de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin, affirme le nouveau PDG, Ryan Roslansky.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront peut-être une meilleure communication entre les demandeurs d’emplois et les entreprises, tout en misant sur les embauches à distance. C’est en tout cas ce que souhaite l’entreprise américaine.