Après avoir permis à plus de 200 milliers de particuliers d’acheter reconditionné, CertiDeal s’impose en France comme le véritable spécialiste du reconditionnement et de la vente de smartphones via son site certideal.com.

L’histoire de cette nouvelle recrue de la FT120

Nous sommes en 2014 quand Laure Cohen et Yoann Valensi travaillent dans une entreprise qui développe des applications web. Ils doivent tester quotidiennement chacune des applications que leur entreprise développe. Cela les conduit nécessairement à acheter une quantité très importante de smartphones.

Assez rapidement, il leur a paru évident qu’acheter ces smartphones neufs représentait un gouffre financier aux conséquences écologiques très négatives, ce qui allait à l’encontre des convictions des deux entrepreneurs. Ils ont alors décidé d’acheter des smartphones d’occasion pour répondre à leurs deux problèmes : faire des économies, et du bien à la planète.

Seulement voilà, la plupart des téléphones achetés ne s’allumaient pas ou bien avaient une durée de vie extrêmement limitée. C’est ainsi que les deux fondateurs se sont alors mis à réparer ces smartphones pour leur donner une seconde vie, plus durable cette fois-ci, en développant une véritable expertise : le reconditionnement de smartphones.

Et, petit à petit, c’est devenu une évidence : le reconditionné était la réponse économique ET écologique aux besoins de leur entreprise, mais aussi au besoin de millions de particuliers à la recherche d’alternatives moins chères et de qualité pour acheter leurs smartphones. CertiDeal était né.

La promesse de CertiDeal : la garantie du neuf et le prix du reconditionné

En 2015, CertiDeal est créée : une chaîne de reconditionnement et de contrôle internalisé, promettant ainsi à travers chaque produit certifié par ses experts un gage de qualité et de durabilité. Aujourd’hui installé en région parisienne, 60 personnes travaillent dans un seul et même but : proposer des smartphones à moindre coût et avec les mêmes garanties que celles du neuf : une garantie unique de 24 mois pour tous ses produits.

Cette expertise et cette exigence fait de CertiDeal un acteur incontournable du marché du reconditionné en France mais également en Espagne, en Italie et en Belgique.

Assurée de la pérennité de son modèle, l’équipe a su convaincre la MAIF Avenir et BNP Paribas Développement pour participer à sa deuxième levée de fonds de 8 millions d’euros en Avril 2020.

L’histoire CertiDeal traduit en tout point la success story à la française et c’est avec fierté que Laure nous a confié avoir réalisé la première étape d’un plus grand rêve : « Proposer la garantie du neuf, au prix du reconditionné ». Et selon Laure et Yoann l’aventure CertiDeal continuera de plus belle pour l’année 2021 avec de nouvelles ambitions.