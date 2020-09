Si vous ne connaissez pas encore Stripe, selon Forrester il s’agit du leader mondial du paiement, rien que ça. Voilà qui a certainement poussé Salesforce à conclure un partenariat stratégique avec l’entreprise pour lancer son outil Commerce Cloud Payments. L’objectif est clair : améliorer l’expérience e-commerce des grands groupes.

Un partenariat de taille pour Stripe

Le 23 septembre 2020, Stripe a annoncé son tout récent partenariat avec Salesforce, le leader mondial du CRM. Avec cette collaboration, Salesforce espère aider ses clients à accélérer leur transition vers le e-commerce grâce à une solution de paiement à la pointe des dernières technologies. Un partenariat qui s’inscrit dans une tendance forte : celle de la vente en ligne qui a considérablement augmenté avec le confinement. On a par exemple pu voir en Chine que le e-commerce continuait son ascension malgré la levée des mesures de confinement.

Une tendance que la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accélérer. En effet, selon Salesforce, les dépenses en ligne avaient déjà augmenté de 71 % au niveau mondial en 2019. La digitalisation est donc bien au cœur de la stratégie des entreprises. C’est pour répondre à ces nouveaux usages que Salesforce décide de s’associer à Stripe dans le cadre du lancement de Salesforce Digital 360. Une plateforme dédiée à l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.

Améliorer l’expérience et stimuler les conversions

Grâce à Commerce Cloud Payments, les clients de Salesforce vont pouvoir stimuler la conversion grâce à des expériences de paiement mieux pensées et à une protection intégrée contre la fraude de haute qualité. C’est à ce niveau précis que Stripe intervient. L’entreprise est en charge de développer ce projet. Selon Adam Blitzer, vice-président et directeur général de la division numérique de Salesforce : « la rapidité, la conversion et la personnalisation sont les clés du succès du commerce numérique ». Stripe va permettre à Salesforce d‘aider ses clients à atteindre leurs objectifs, en augmentant les taux de conversion.

Après plusieurs partenariats avec Google pour développer le cloud et Siemens pour créer une gamme de produits « sans contact », Salesforce veut permettre à ses clients d’aller plus loin dans les fonctionnalités de paiement en ligne. La particularité de Stripe ? Sa capacité à offrir des solutions adaptées autant à une petite startup qu’à un grand groupe. Les équipes de l’entreprise s’attachent à satisfaire les besoins de tous leurs clients. Des entreprises telles que Decathlon, Monceau Fleurs ou encore Le Tanneur utilisent Stripe pour pénétrer de nouveaux marchés et découvrir de nouvelles sources de revenus.