Quand un client demande un rendez-vous, c’est toujours la même histoire. Il faut checker son emploi du temps afin de trouver un créneau de libre, lui envoyer des disponibilités, attendre que ce dernier regarde les siennes et trouve un créneau en commun. Des échanges de mail à rallonge, qui pourrait être simplifié et moins complexe.

Des outils comme Zoom.ai permettent d’offrir aux clients une solution de réservation facile, en un clic. L’outil fonctionne grâce à l’IA et automatise la prise de rendez-vous individuel, en groupe ou bien les visioconférences. Un outil pratique pour les équipes sales et les spécialistes du marketing.

Un outil complet pour organiser des réunions

Le tableau de bord de Zoom.ai regroupe les différents types de rendez-vous, ceux qui attendent d’être planifiés, ceux à venir et permet d’en créer de nouveaux.

Pour créer un nouveau rendez-vous, il faut définir ce dernier, personnaliser l’URL, la durée du rendez-vous etc. Le calendrier est automatiquement synchronisé, afin de n’afficher que les créneaux libres de l’emploi du temps. Il faut ensuite entrer le lieu du rendez-vous, ainsi qu’un numéro de téléphone. Les rendez-vous peuvent tout à fait avoir lieu en ligne et non en physique. La fonctionnalité Round Robin est très pratique, notamment pour les équipes Sales. Cette dernière permet de répartir les rendez-vous en fonction des disponibilités de plusieurs membres d’une équipe.

Pour finir, il est possible d’ajouter des instructions ou des notes, qui seront partagées avec les autres personnes, participants au rendez-vous, ainsi que poser des questions avant le rendez-vous, afin d’être au mieux préparé.

La logistique des réunions simplifiée !

Pour réserver un rendez-vous, il suffit de partager le lien cliquable ou bien d’intégrer le module sur un site web. Les utilisateurs pourront ainsi facilement voir les créneaux de disponibles et réserver en fonction de leur disponibilité. Il est conseillé de sélectionner plusieurs créneaux horaires, notamment pour les rendez-vous en groupe, afin de trouver le meilleur créneau pour tous. Lorsqu’un rendez-vous est planifié, tous les participants seront notifiés de ce dernier et il sera ajouté à leur calendrier.

Pour finir, peu importe l’outil avec lequel est intégré Zoom.ai : Zoom.us, Microsoft Teams, Google, Webex… les contacts seront collectés afin d’être sauvegardés dans l’onglet « People ». Pratique pour retrouver facilement toutes les informations sur une personne.

Zoom.ai est un outil payant, proposé en promotion et avec un accès à vie via Appsumo.

Pour 49 dollars en un paiement unique, au lieu de 600 dollars, un utilisateur peut se servir de l’outil, partager ses disponibilités avec ses collaborateurs, profiter de la soixantaine d’intégrations etc.

L’offre à 98 dollars donne accès à Zoom.ai à 3 utilisateurs, permet de partager ses disponibilités avec les autres membres et les collaborateurs, personnaliser les invitations par mail etc.

Enfin, une troisième offre à 147 dollars est proposée pour 4 utilisateurs.

