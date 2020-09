Pour créer des vidéos qui font la différence et sont remarqués par un grand nombre d’internautes, il est parfois essentiel d’investir dans la vidéo. Tant pour la réalisation que pour le montage. Dans le second cas, il faut investir dans des logiciels ou des freelances spécialisés. Heureusement, avec l’essor de la vidéo, de nombreuses plateformes ont vu le jour, afin d’éviter de visionner des centaines de tutoriels pour réaliser un effet via After Effects.

Michael Aubry a créé Story Creator. Son objectif étant d’aider les créateurs à facilement réaliser des vidéos à destination des réseaux sociaux. Un éditeur vidéo sur mesure et intuitif, pour créer du contenu vidéo de qualité.

Des vidéos créées en quelques secondes

L’outil permet ainsi de créer rapidement des vidéos à partir de son navigateur. Il suffit d’insérer des images ou des vidéos dans Story Creator. Ensuite, les assets sélectionnés doivent être glissés dans la timeline. Les images ont par défaut une durée de 5 secondes, qui peut être modifiée. Des templates sont proposées afin de ne pas faire face au syndrome de la page blanche. Des photos et vidéos provenant d’Unsplash et Pexels sont accessibles afin d’illustrer facilement les vidéos.

Sur chaque vidéo des éléments peuvent être ajoutés comme des barres de progrès, des formes, des emojis, des mockups, ainsi que du texte (avec des options d’animation) ou encore de la musique.

Plusieurs formats de vidéos sont proposés : post Instagram normal à savoir 1080 x 1080, le format 1080 x1350, un format story en 1080 x 1920 et enfin le format YouTube à savoir 1920 x 1080.

Story Creator est un outil freemium. L’offre gratuite permet de créer 5 vidéos par mois, bénéficier d’un 1 GB de stockage et laisse apparent le filigrane Story Creator. Deux offres payantes sont ensuite proposées. L’offre Pro à 15 dollars par mois qui supprime le filigrane offre 5 GB de stockage, des vidéos premium et la possibilité de créer 20 vidéos par mois. Enfin pour 83 dollars par mois, l’offre Business propose 25 GB de stockage, des vidéos HD, un support premium et la création de 110 vidéos par mois.